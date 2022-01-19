Duruşma sonrasında aracında silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti - Haberler
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Duruşma sonrasında aracında silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Duruşma sonrasında aracında silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde mahkemeden çıkan bir kişi aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde mahkemeden çıkan bir kişi aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet Bulvarı'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre Antalya'dan mahkeme için Kayseri'ye gelen Gökhan Ö. (35), kız kardeşi İ.Ö. ile adliye çıkışında otomobilleri ile giderken İ.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli İ.A., yakalanarak gözaltına alındı.

İ.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - KAYSERİ

Duruşma sonrasında aracında silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Duruşma sonrasında aracında silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kocasinan, Antalya, Saldırı, Kayseri, 3. Sayfa, Haber

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