Dursunbey Ülkü Ocakları üyelerinden kan bağışı desteği
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Dursunbey Ülkü Ocakları üyelerinden kan bağışı desteği

Dursunbey Ülkü Ocakları üyeleri tarafından kan bağışı etkinliği düzenlendi.

19.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:58
Dursunbey Ülkü Ocakları üyelerinden kan bağışı desteği

Ülkü Ocakları üyeleri tarafından kan bağışı etkinliği düzenlendi.

İlçe Temsilciliği Koordinatörü Ömer Faruk Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ülkü Ocakları Başkanı Muhammed Demiraslan ile görüştüklerini ve gençlerin kan bağışı yapmak istediklerini belirtti.

Uçar, Demiraslan ve yardımcısı Murat İnan ile gençlerin kan bağışı yapmak için kan merkezine geldiğini aktararak, "Ülkemize faydalı bireyler olabilmek adına halkımızın yardımlarına koşmaya hazır evlatlarız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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