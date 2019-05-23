Dünyanın en prestijli okulları Dubai'de şube açıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kenti dinamik ekonomisiyle dünyanın başlıca iş merkezlerinden biri. Önde gelen uluslararası okul ve yükseköğretim kurumlarının şube açtığı şehir, birinci sınıf eğitim veren bir kent olma yolunda da hızla ilerliyor.

Dünyadaki birçok prestijli üniversitenin bir arada olduğu ender ülkelerden biri olan BAE'deki okulların 34'ü Dubai'de. 209 özel okulda eğitim gören 290 bin öğrencinin yıllık eğitim ücreti ise yaklaşık 2 milyar euroluk bir sektöre tekabül ediyor. Euronews.com'da Görüntüle