: Dünyalara bedel ilk söz... 2.5 yaşındaki otizmli berkay ilk kez 'anne' dedi

07.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:34

Otizmli Berkay 'nöroplay' yöntemi sonrası konuştu

Aynur Ordu, "İlk duyduğumda ne yapacağımı şaşırdım ve bu duygu benim için dünyalara bedeldi" dedi.

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- TEKİRDAĞ'DA yaşayan Anıl ve Aynur Ordu çiftinin ikinci çocukları Berkay'a yaklaşık 6 ay önce otizm teşhisi konuldu. Ailesiyle göz teması kuramayan, öfke nöbetleri geçiren küçük Berkay, çocuk gelişim uzmanı gözetiminde uygulanan 'nöroplay' yöntemi sonrası ilk kez 'anne' dedi.

Tekirdağ'da yaşayan 2 çocuk annesi Aynur Ordu, ikinci çocuğu Berkay'ın göz teması kuramadığını 18 aylık bebekken fark etti. Çevresi tarafından herhangi bir sorun olmadığının söylenmesi üzerine genç kadın, Berkay'ın biraz daha büyümesini bekledi. Yaptığı araştırmalar sonrası otizmden şüphelenen Anıl ve Aynur Ordu çifti, yaklaşık 6 ay önce soluğu çocuk ve ergen psikiyatristinde aldı. Yapılan tetkikler sonrası Berkay'a otizm teşhisi konuldu. Berkay'ın öfke nöbetleri geçirmesi üzerine rehabilitasyon tedavisinin ardından farklı tedavi arayışlarına başlayan aile soluğu İstanbul'da aldı. Çocuk Gelişimci ve Aile Danışmanı Yaren Keskin tarafından uygulanan 'nöroplay' (otizmi oyuna getir) yöntemi sonrası Berkay çevresiyle iletişim kurmaya ve konuşmaya başladı.

"TELEVİZYONU KALDIRDIK, HAYATIMIZ OYUN OLDU"

Nöroplay eğitimiyle birlikte Berkay'ın dikkatini çeken eşyaları odasından kaldırdıklarını anlatan anne Aynur Ordu, tedavi süreci hakkında şu bilgileri verdi:

"Evdeki televizyonu kaldırdık, artık televizyon kullanmıyoruz. Evde sadece oyun oynuyoruz. Berkay'ın ilgisini çekecek şeyleri yaparak bize katılmasını sağlıyoruz. Berkay tedavi öncesi odasına kapanır ve ışığını açmadan karanlık odadan çıkmak istemezdi. Ablasıyla iletişim kurmaz, oyun oynamazdı, babasına pek yaklaşmazdı. Eve misafir geldiğinde de rahatsız olup hemen odasına kapanırdı. Şimdi öyle değil, oyun oynuyor, göz teması kuruyor. Yavaş yavaş konuşmaya başladı. İşaret parmağını kullanarak istediğini şeyi göstermeye başladı. Yaşıtlarına arkadaşlarına karşı sevgi gösteriyor, onların yüzünü okşuyor, gülüyor. Bu gelişmeyi gördükçe daha bir sevinerek bu yola devam ettik. Eşim geçenlerde 'bu çocukta çok güzel bir ilerleme var, bu tedaviyi asla bırakmayalım, sonuna kadar gidelim' dedi. Berkay, 'öğretmenim canım benim' şarkısını bile ezberledi.ö

"ANNE DEMESİ DÜNYALARA BEDEL"

Berkay'ın terapi süreci sonrası ilk kez 'anne' dediğini ifade eden Aynur Ordu, 'İlk duyduğumda ne yapacağımı şaşırdım ve bu duygu benim için dünyalara bedeldi. Tekirdağ'da oturuyorum ve ben her gün İstanbul'a gidip geliyordum. Bir kızım var ve o da okula gidiyor. Bu süreç çok zordu, git-gel yollarda yoruldum ama başardım. Aldığım sonuç beni çok mutlu ettiö dedi.

AİLEDEN İLK ETAPTA VİDEOLAR İSTENDİ

Nöroplay yöntemini uygulayan Çocuk Gelişimci ve Aile Danışmanı Yaren Keskin, Berkay'ın kliniğe ilk başvurduğunda otizm bulguları nedeniyle ciddi öfke nöbetleri geçirdiğini ifade etti. Aileden Berkay'ın durumu hakkında videolar isteyerek tedaviye başladıklarını söyleyen Yaren Keskin, şunları söyledi:

'Herhangi bir şekilde göz teması kurmuyordu. Akranlarıyla ilgili herhangi bir iletişimi yoktu. Aile Berkay ile doğru iletişim yöntemlerini kuramadığından sürekli Berkay kendi halinde davranıyordu. Konuşamadığından da kendini rahatlıkla ifade edemiyordu. Aileden belli aralıklarla bu durumun kaydını tutmasını istedik. Çocukluk döneminde çocuklarla iletişime geçmenin en kaliteli yolu oyundur. Ailenin oyun davranışlarını inceleme kararı aldık. Anne ve babadan Berkay ile birlikte oyun oynarken bize kısa videolar çekip getirmelerini istedik. Aileye verdiğim geri dönüşler sonrasında 'bu zamana kadar hiç oyun oynamamışız' gibi bir dönüş aldık.ö

'ODASI VE OYUNCAKLARI YENİDEN DÜZENLENDİ"

Tedavide öncelikle Berkay'ın odasını yapılandırdıklarını anlatan Yaren Keskin, "Oyuncak seçimlerini ve tercihlerini belirledik. Çocuğun yaşı ve gelişimine uygun doğru oyuncak ve materyalleri seçtik. Göz temasının artabilmesi için aileye kullanabileceği oyuncaklar konusunda rehberlik ettik. Aileyi ve çocuğu takip ettiğimiz seanslarda çocuğun gerekli taklit becerilerini kazanabilmesi için çocuk için eğlendirici ve iletişimini kuvvetlendirecek bir seans düzenledik" diye konuştu.

"12 İLE 42 AY ARASINDA UYGULANIYOR"

Nöroplay yönteminin Prof. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı ve Doç. Dr. Barış Ekici tarafından geliştirildiği ifade eden Keskin, "Asıl slogan ise 'otizmi oyuna getir'. Otizm davranışları gösteren ya da uyaran eksikliği davranışlarıyla kliniğimize başvuran ya da ailelerin gelişimsel bir şüphe ile başvurduğu çocuklarda çocuğun kendi yaşı ve gelişimsel düzeyine uygun şekilde gerekli oyun davranışları çocuğa kazandırılıyor. Hasta seçimi ise oldukça kısıtlı. 12 ile 42 ay arasında otizm bulguları ve şüphesi gösteren çocuklarda nöroplay yöntemi tercih ediliyor. Bunun dışında çocukta kazandığı bir davranışı bırakma durumu varsa gelişimsel bir travmatik süreç sonrasında otizm bulgusu almasa dahi gelişimde bir farklılık varsa nöroplay yöntemiyle de bu süreç tekrardan yapılandırılabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

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