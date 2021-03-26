Dünyada 140 ülkede 501 milyon kişi aşılandı: Türkiye 7'inci sırada

Dünya genelinde 140 ülkede 501 milyon kişinin koronavirüs (Covid-19) aşısı olduğu açıklandı.

Dünya genelinde 140 ülkede 501 milyon kişinin koronavirüs (Covid-19) aşısı olduğu açıklandı. ABD, 133 milyon aşılamayla ilk sırada yer alırken, Türkiye 14 milyondan fazla aşılamayla ilk 7'de yer alıyor.

Dünya tarihinin en büyük aşılama kampanyası devam ediyor. Bloomberg'in yayınladığı verilerde, 140 ülkede 501 milyondan fazla kişinin aşı olduğunu duyurdu. Yayınlanan sıralamada ABD, 133 milyon 305 bin 295 aşılamayla ilk sırada yer alırken; Avrupa'daki birçok ülkeyi geride bırakan ve dünya sıralamasında 7'inci sırada yer alan Türkiye'de, 14 milyon 393 binden fazla aşılama yapıldığı ifade edildi.

YÜZDE 75'E ULAŞMASI İÇİN 5 AYLIK SÜRE

ABD'de Beyaz Saray Tıbbi Baş Danışmanı Dr. Anthony Fauci, ABD'de tam olarak normale dönüşün nüfusun yüzde 70 ila 85'inin aşılanmasıyla mümkün olabileceğini ifade etti. Uzmanlar, günde 12,2 milyon olan aşılama oranının küresel ölçekte bağışıklık geliştirmek için yıllar alabileceğini ifade ediyor. Ancak bu oranın her geçen gün arttığı ifade ediliyor. ABD'de günlük aşılama sayısı ortalama 2 milyon 500 bin kişiye ulaştı. Bu oranla ABD nüfusunun yüzde 75'inin aşılanmasının yaklaşık 5 ay süreceği belirtildi.

ÜLKELERDEKİ AŞILAMA ORANLARI

Bloomberg'in açıkladığı verilere göre ABD nüfusunun yüzde 20.5'i, Çin'in yüzde 3.1'i, Avrupa Birliği ülkelerinin yüzde 7.1'i, Hindistan'ın yüzde 2'si, İngiltere'nin yüzde 23.8'i Brezilya'nın ise yüzde 4.4'ü aşılandı. Dünya sırlamasında 7'inci sırada yer alan ve bir çok AB ülkesini geride bırakan Türkiye'de ise nüfusun yüzde 8.7'sinin aşılandığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı