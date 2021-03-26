Dünyada 140 ülkede 501 milyon kişi aşılandı: Türkiye 7'inci sırada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Dünyada 140 ülkede 501 milyon kişi aşılandı: Türkiye 7'inci sırada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Dünyada 140 ülkede 501 milyon kişi aşılandı: Türkiye 7'inci sırada

Dünya genelinde 140 ülkede 501 milyon kişinin koronavirüs (Covid-19) aşısı olduğu açıklandı.

Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde 'tam kapanmaya' gidilebilir
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu

Dünya genelinde 140 ülkede 501 milyon kişinin koronavirüs (Covid-19) aşısı olduğu açıklandı. ABD, 133 milyon aşılamayla ilk sırada yer alırken, Türkiye 14 milyondan fazla aşılamayla ilk 7'de yer alıyor.

Dünya tarihinin en büyük aşılama kampanyası devam ediyor. Bloomberg'in yayınladığı verilerde, 140 ülkede 501 milyondan fazla kişinin aşı olduğunu duyurdu. Yayınlanan sıralamada ABD, 133 milyon 305 bin 295 aşılamayla ilk sırada yer alırken; Avrupa'daki birçok ülkeyi geride bırakan ve dünya sıralamasında 7'inci sırada yer alan Türkiye'de, 14 milyon 393 binden fazla aşılama yapıldığı ifade edildi. 

YÜZDE 75'E ULAŞMASI İÇİN 5 AYLIK SÜRE

ABD'de Beyaz Saray Tıbbi Baş Danışmanı Dr. Anthony Fauci, ABD'de tam olarak normale dönüşün nüfusun yüzde 70 ila 85'inin aşılanmasıyla mümkün olabileceğini ifade etti. Uzmanlar, günde 12,2 milyon olan aşılama oranının küresel ölçekte bağışıklık geliştirmek için yıllar alabileceğini ifade ediyor. Ancak bu oranın her geçen gün arttığı ifade ediliyor. ABD'de günlük aşılama sayısı ortalama 2 milyon 500 bin kişiye ulaştı. Bu oranla ABD nüfusunun yüzde 75'inin aşılanmasının yaklaşık 5 ay süreceği belirtildi.

ÜLKELERDEKİ AŞILAMA ORANLARI 

Bloomberg'in açıkladığı verilere göre ABD nüfusunun yüzde 20.5'i, Çin'in yüzde 3.1'i, Avrupa Birliği ülkelerinin yüzde 7.1'i, Hindistan'ın yüzde 2'si, İngiltere'nin yüzde 23.8'i Brezilya'nın ise yüzde 4.4'ü aşılandı. Dünya sırlamasında 7'inci sırada yer alan ve bir çok AB ülkesini geride bırakan Türkiye'de ise nüfusun yüzde 8.7'sinin aşılandığı aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Guy Ritchie Jason Statham Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Ersun Yanal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünyada 140 ülkede 501 milyon kişi aşılandı: Türkiye 7'inci sırada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 12:22:07. #1.16#
title