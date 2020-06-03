HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, orona virüs salgını sonrası normalleşme süreci ile birlikte hazırlıklarını tamamlayarak ziyaretçilerini beklemeye başlarken, ilk ziyaretçileri ise Diyarbakır'dan geldi.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl ziyaretçilerini bekliyor
03.06.2020 12:08 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:12

Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, orona virüs salgını sonrası normalleşme süreci ile birlikte hazırlıklarını tamamlayarak ziyaretçilerini beklemeye başlarken, ilk ziyaretçileri ise Diyarbakır'dan geldi.

Korona virüsten (Covid-19) en çok etkilenen sektörlerden biri olan turizmde gözler, salgın sonrası sürece odaklandı. Ülkemizin ve Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'ü geçtiğimiz yılların Haziran aylarında on binlerce turist ziyaret ederken yaşanan pandemi süreciyle şimdilerde bu görüntüsünden hayli uzak. Yöredeki turistik işletme sahipleri devletin belirlediği tüm hijyen kurallarını uygulayarak kayıpların telafi edilmesi için çalışmalarını sürdürürken, günlerdir her türlü önlemleri aldıklarını ve artık ziyaretçilerini beklemeye başladıklarını belirttiler.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, yeni dönemde otel işletmeciliğinde yeni kuralların devreye alınabileceğini belirterek oda temizliğinden otelin girişlerinde termal kameralarla ateş ölçerlerin kullanımına kadar düzenlemelere gidildiğini söyledi.

"Uzungöl'de hiç Korona virüs vakamız olmadı"

Uzungöl'de pandemiyle alakalı şu ana kadar hiçbir sorun ve hiçbir vaka yaşanmadığını belirten Akyüz, "Geçen sene bu zamanlarda doluluk oranımız yüzde yüze yakın dolu olduğunu söyleyebiliriz. Ciddi bir yoğunluk oluyordu. Özellikle günü birlik misafirlerimiz yüzde 80 civarındaydı. Şu an pandemi dolayısıyla ziyaretçimizin olmadığını görüyoruz. O günleri yaşamak için misafirlerimizin Uzungöl'ü tercih etmelerini bekliyoruz. Uzungöl'de pandemiyle alakalı şu ana kadar hiçbir sorun hiçbir vaka hiç bir hasta olmadı. Otel ve restoranlar hijyen kurallarına uygun devletin istediği yasaları, kuralları en iyi şekilde uyguladı. Misafirlerimizin bu konuda kafalarında en ufak endişe olmaması gerektiğini Uzungöl'ü ziyaret etmelerini bekliyoruz" dedi.

"Eskisi gibi yoğunluk olmayacak, fiyatlar daha uygun olacak"

Yaşanan salgın dolayısıyla bu sezon eskisi gibi yoğunluk beklemediklerini ifade eden Akyüz, şunları söyledi:

"Bu yıl Uzungöl eskisi gibi aynı yoğunlukta olmayacak. Yani günde ortalama 23 bin aracın giriş yaptığı günleri beklemiyoruz. Ancak yoğunluğun en az yüzde 30-40'larda olacağını bekliyoruz. Suudi Arabistan'dan misafirlerimiz bizi arayarak 'Türkiye kapıları ne zaman açacak Uzungöl'e gelmek istiyoruz' diye soruyorlar. Yerli misafirlerimiz de arayarak fiyatlarımızı soruyorlar. Fiyatları geçen seneki gibi düşünmüyoruz, düşünme şansımızda yok. Fiyatlarımız biraz daha uygun olacak. Hizmetimiz, çalışmalarımız çok daha hijyen olacak. Zaten sürekli hijyenik, pandemiye uygun bir şekilde hizmet veriyorduk. Bunu çok daha üst seviyeye çıkardık misafirlerimiz o konuda rahat olsunlar. Yani Uzungöl onlar için, gerek havasıyla gerek doğasıyla gerekse buradaki insanların kendilerine göstereceği misafirperverliğiyle tercih edecekleri önemli bir yer. Ufakta olsa ufak bir hareketlilik oldu. Ancak aileler, gerek çocukları gerekse yaşlıları dışarı çıkamadığı için sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla yaş kriterlerine uyan kişiler burayı ziyaret edecek. Kalacak misafirlerimiz ayın 15'inden sonra geleceğini düşünüyoruz. Çünkü misafirlerimiz gerekli ön hazırlıklarını yapamadılar. Hazırlıklarını ne zaman tamamlasalar o zaman gelmeyi düşünüyorlar. Ancak yerli olsun yabancı olsun arayan misafirlerimiz çok. Sürekli arayarak ne zaman açılacak ne zaman geleceğiz diye soruyorlar."

Uzungöl'ün ilk ziyaretçileri Diyarbakır'dan

Öte yandan Uzungöl'e 1 Haziran sonrası turizm sezonunun açılması ile ilk ziyaret edenler Diyarbakırlı bir grup arkadaş oldu. Diyarbakır'dan bölgeye gelen yerli turistler, Uzungöl'de bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek yörenin doğasına hayran kaldıklarını söylediler. - TRABZON

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Ekonomi
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Ekonomi
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı Ekonomi
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek Ekonomi
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Ekonomi
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Ekonomi
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,72'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Normalleşmenin etkileri piyasalara yansıdı! Dolar düşüyor, borsa yükseliyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de yeni ruhsat başvurusu yapılan sahaları gösteren haritayı paylaştı
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun
Bakan Albayrak, vatandaşları uyardı: Fırsatçılara karşı dikkatli olun
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Ali Babacan Devlet Bahçeli Adnan Menderes Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Murat Boz Seda Sayan Haldun Dormen
Spor Ozan Kabak Mete Gazoz Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Rusya Kadın Haziran
Şu an buradasınız: Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl ziyaretçilerini bekliyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 12:12:10. #1.14#
title