Dünyaca ünlü isimler sosyal medya hesaplarında protestocu Hint çiftçilere destek verdi

Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilere dünyaca ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından destek vermesi, Hindistan hükümetinin tepkisine neden oldu.

Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilere dünyaca ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından destek vermesi, Hindistan hükümetinin tepkisine neden oldu.

NDTV'nin haberine göre, Barbadoslu şarkıcı Rihanna, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in avukat ve eylemci yeğeni Meena Harris dahil birçok ünlü, sosyal medya hesaplarında, Hindistan'da aylardır eylem yapan çiftçilerin durumuna dikkati çeken paylaşımlarda bulundu.

Paylaşımlar üzerine Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tarım yasalarına karşı "sansasyonel sosyal medya etiketleri ve yorumlarının kafaları karıştırmasına izin verilmemesi" uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "bu yorumların gerçeği yansıtmadığı, gösterilerin, Hindistan'daki çok küçük bir çiftçi grubu tarafından düzenlendiği" belirtilerek "Protestoların, Hindistan'ın demokratik ortamı ve yönetiminin yanı sıra hükümet ile kaygılı çiftçi gruplarının bu açmazı çözme yönündeki çabaları çerçevesinde görülmesi gerektiğini vurgulamak isteriz. Böyle konularda alel acele yorum yapmadan önce işin aslının öğrenilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hindistan'da yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerin başkent Yeni Delhi'ye girmemesi için ilave güvenlik tedbirleri alınmış, gösterilerin yapıldığı alanlara çelik barikatlar yerleştirilmiş ve yüzlerce çevik kuvvet polisi takviyesi yapılmıştı.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı.

Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyor.

11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasındaki taleplerin uzlaştırılması için yapılan 11 tur müzakere sonuçsuz kalmıştı. Hükümetin kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede, çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz