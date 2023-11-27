Zonguldak'ta batan geminin mürettebatı için arama kurtarma faaliyeti sürüyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını aramak için jandarma ekipleri 60 kişilik timi ile olumsuz hava şartlarına rağmen gece gündüz arama kurtarma faaliyetini sürdürüyor.

19 Kasım günü Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında Kafkametler adlı Türk Bayraklı geminin batmasının ardından 12 mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler diğer 7 mürettebata ulaşabilmek için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Su Altı Arama Kurtarma (SAK) timi, yer altı görüntü izleme cihazı, asayiş komando bölüğüne bağlı 60 kişiden oluşan jandarma komando timi ile aramalarını gece gündüz sürdürüyor. Ekipler beraberinde iki adet ısıya duyarlı termal cihaz, 2 adet gece görüşlü dron ve 4 adet termal dürbün ile çalışmalarını sürdürüyor.

Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 12 devriye timi ve 12 devriye müdahale aracı karadan arama faaliyetlerine olumsuz hava şartlarına rağmen gece gündüz demeden ilk günden bu yana devam ediyor. - ZONGULDAK