Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan fırtına sonucu batan Türk bayraklı 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinde bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaştıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'ta batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedeni bulundu

Kayıp mürettebatlardan 1 kişinin cansız bedeni bulundu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan fırtına sonucu batan Türk bayraklı 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinde bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı.

Kdz. Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle içerisinde 12 mürettebatı ile birlikte batan yük gemisinde bir gün sonra bir mürettabatın cansız bedeni kıyıya vurmuş halde bulunmuştu. Yeri belirlendikten sonra aramaların 42 dalgıç tarafından sürdürüldüğü çalışmaların beşinci gününde 1 mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Kayıp olan 11 mürettebattan birinin daha cansız bedenine sabah saatlerinde ulaşılarak çıkarıldığı kayıp 10 vatandaşın arama kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimizce aralıksız devam ediyor" denildi.