Zelenskiy, imza için Beyaz Saray'da

ABD Başkanı Donald Trump, değerli madenler anlaşmasını imzalamak için Beyaz Saray'a giden Zelenskiy'i kapıda karşıladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın değerli madenler anlaşmasını kabul etmesinin ardından ABD'ye gitti.

TRUMP KAPIDA KARŞILADI

Zelenskiy anlaşmaya imza atmak için Beyaz Saray'a giderken; Zelenskiy'i Trump kapıda karşıladı. Trump, Zelenskiy için "Bugün tam takım giyinmiş" ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump yaptığı ilk açıklamada, "Bugün nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız. Ukrayna ile yapacağımız bu anlaşma çok adil bir anlaşma ve ABD'nin büyük bir taahhüdü olacak" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY'DEN İLK AÇIKLAMA

Yaptığı ilk açıklamada, "Bu anlaşmanın Ukrayna için ileriye dönük bir adım olmasını umuyoruz" diyen Zelenskiy ise "Bugün Başkan Trump ile, ABD'nin ne yapmaya hazır olduğunu görüşmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

DİKTATÖR DEMİŞ, SONRA GERİ ADIM ATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, sert sözlerle hedef aldığı Zelenskiy için "Seçime gitmeyen diktatör" demiş,Zelenskiy'nin savaşın sonlandırılmasına yönelik öne sürdüğü koşullar konusunda elini çabuk tutması gerektiğini, aksi takdirde ortada bir ülkesi kalmayacağını ifade etmişti.

Geçtiğimiz gün ise Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için kullandığı 'diktatör' ifadesinin sorulması üzerine "Bunu dediğime inanamıyorum" dedi.