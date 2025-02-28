Yılmaz Tunç: Örgüt çağrıyı dikkate almayıp eylemlerine devam ederse devlet gereğini yapar

Öcalan'ın çağrısı sonrası Yılmaz Tunç'tan kritik mesaj
Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

Devlet Bahçeli sessizliğini bozdu
İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş

İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'yi sormuş
IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Zelenskiy, imza için Beyaz Saray'da

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın değerli madenler anlaşmasını kabul Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, anlaşmaya imza atmak için Beyaz Saray'a gitti. Trump, Zelenskiy'i kapıda karşıladı.

ABD Başkanı Donald Trump, değerli madenler anlaşmasını imzalamak için Beyaz Saray'a giden Zelenskiy'i kapıda karşıladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın değerli madenler anlaşmasını kabul etmesinin ardından ABD'ye gitti.

TRUMP KAPIDA KARŞILADI

Zelenskiy anlaşmaya imza atmak için Beyaz Saray'a giderken; Zelenskiy'i Trump kapıda karşıladı. Trump, Zelenskiy için "Bugün tam takım giyinmiş" ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump yaptığı ilk açıklamada, "Bugün nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız. Ukrayna ile yapacağımız bu anlaşma çok adil bir anlaşma ve ABD'nin büyük bir taahhüdü olacak" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY'DEN İLK AÇIKLAMA

Yaptığı ilk açıklamada, "Bu anlaşmanın Ukrayna için ileriye dönük bir adım olmasını umuyoruz" diyen Zelenskiy ise "Bugün Başkan Trump ile, ABD'nin ne yapmaya hazır olduğunu görüşmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

DİKTATÖR DEMİŞ, SONRA GERİ ADIM ATMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, sert sözlerle hedef aldığı Zelenskiy için "Seçime gitmeyen diktatör" demiş,Zelenskiy'nin savaşın sonlandırılmasına yönelik öne sürdüğü koşullar konusunda elini çabuk tutması gerektiğini, aksi takdirde ortada bir ülkesi kalmayacağını ifade etmişti.

Geçtiğimiz gün ise Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için kullandığı 'diktatör' ifadesinin sorulması üzerine "Bunu dediğime inanamıyorum" dedi.

Zelenskiy, imza için Beyaz Saray'da
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
img

İnsanlar bu iki yaşta daha hızlı yaşlanıyor
img

Devlet Bahçeli sessizliğini bozdu
img

Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Tassak geçmiş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam çok manidar: Jose Mourinho, Galatasaray'a tazminat davası açtı

Galatasaray'a tazminat davası açtı
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
8 metrelik dev yılanı gören Çanakkaleli çiftçi şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim

Çanakkaleli çiftçinin bacaklarının titrediği an
X-ray cihazları tespit edemiyor! 3 boyutlu yazıcı ile üretti, satmaya çalışırken yakalandı

3 boyutlu yazıcı ile üretti! Satmaya çalışırken yakalandı
ABD Basını: Trump, İngilizce'yi resmi dil ilan edecek

Trump, ABD tarihinde bir ilke imzaya atmaya hazırlanıyor
ABD tüm dünyadan altın çekiyor! 600 ton altını ülkeye taşıdılar

ABD tüm dünyadan altın çekiyor! Sebebi ise çok ilginç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.