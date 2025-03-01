Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, önceki gün Beyaz Saray'da birbirine girdi. Değerli madenler anlaşmasına imza atmak için Beyaz Saray'a giden Zelenskiy hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Zelenskiy'nin önce kıyafetine tepki gösteren Trump, eleştirilerini sürdürdü. Zelenskiy ve Trump kameralar önünde uzun süre tartıştı.

NORVEÇLİ PETROL DEVİ, ABD ORDUSUNA YAKIT SAĞLAMAYI DURDURDU

Kavganın yankıları sürerken, Avrupa Birliği'nden ABD'ye ilk misilleme geldi. Norveçli petrol devi Haltbakk Bunkers, "Amerikalılara yakıt yok!" diyerek Norveç'teki tüm Amerikan güçlerine yakıt sağlamayı durdurduğunu açıkladı. Yasak kapsamında bir ABD nükleer denizaltısına yakıt verilmediği bildirildi.

BEYAZ SARAY'DAKİ KAVGA

Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ile Zelenskiy arasında, Oval Ofis'teki soru-cevap bölümünde uzun süren bir tartışma yaşanmış, Trump Zelenskiy'ye, "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun ve bu yaptığın bizim ülkemize saygısızlık. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin." demişti.

İkili arasındaki tartışmanın devam etmesi üzerine Trump, "Ülkenizin başı büyük belada. Bunu biliyorsun. Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum." ifadesini kullanmıştı. Zelenskiy ise ABD ile yapacakları nadir toprak elementleri anlaşması için mevcut metnin "yeterli" olmadığını kaydederek, "Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz. Güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz." demişti.

Kameralar karşısında uzun tartışmanın ardından görüşme sona ermiş, daha sonra Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, yapılması planlanan ortak basın toplantısının iptal edildiğini duyurmuştu. Ortak basın toplantısının ve anlaşma imza töreninin iptal edilmesinin ardından Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.