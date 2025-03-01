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Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da kameralar önünde tartışan ABD Başkanı Donald Trump'a ilk misilleme geldi. Norveçli bir petrol devi, tüm ABD güçlerine akaryakıt satışını yasakladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, önceki gün Beyaz Saray'da birbirine girdi. Değerli madenler anlaşmasına imza atmak için Beyaz Saray'a giden Zelenskiy hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Zelenskiy'nin önce kıyafetine tepki gösteren Trump, eleştirilerini sürdürdü. Zelenskiy ve Trump kameralar önünde uzun süre tartıştı.

NORVEÇLİ PETROL DEVİ, ABD ORDUSUNA YAKIT SAĞLAMAYI DURDURDU

Kavganın yankıları sürerken, Avrupa Birliği'nden ABD'ye ilk misilleme geldi. Norveçli petrol devi Haltbakk Bunkers, "Amerikalılara yakıt yok!" diyerek Norveç'teki tüm Amerikan güçlerine yakıt sağlamayı durdurduğunu açıkladı. Yasak kapsamında bir ABD nükleer denizaltısına yakıt verilmediği bildirildi.

Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

BEYAZ SARAY'DAKİ KAVGA

Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ile Zelenskiy arasında, Oval Ofis'teki soru-cevap bölümünde uzun süren bir tartışma yaşanmış, Trump Zelenskiy'ye, "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun ve bu yaptığın bizim ülkemize saygısızlık. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin." demişti.

Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

İkili arasındaki tartışmanın devam etmesi üzerine Trump, "Ülkenizin başı büyük belada. Bunu biliyorsun. Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum." ifadesini kullanmıştı. Zelenskiy ise ABD ile yapacakları nadir toprak elementleri anlaşması için mevcut metnin "yeterli" olmadığını kaydederek, "Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz. Güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz." demişti.

Kameralar karşısında uzun tartışmanın ardından görüşme sona ermiş, daha sonra Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, yapılması planlanan ortak basın toplantısının iptal edildiğini duyurmuştu. Ortak basın toplantısının ve anlaşma imza töreninin iptal edilmesinin ardından Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMikel Archangel:

İyi oldu. Birilerinin bu manyağa acilen haddini bildirmesi gerekiyordu.

Yorum Beğen154
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Haber Yorumlarısezgin_duman:

4 yıl boyunca sarı kafalı kahrını çekecek dünya olsun Türkıye olsun bu sarı kafanın gelmesi Iyı olmadı gıden gelenı aratır keşke kamala harrıs olsa ıdı

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Haber YorumlarıSerseri KRAL:

Aslında bütün dünya böyle yapmalı bu deli manyak sarı kafalı adam olsun insanlık dersi alsın

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Haber Yorumlarıyavuz selim:

norveç te artık listede

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Haber YorumlarıMuhammer Karagöz:

Yerinde bir karar

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Haber YorumlarıTuğrul Kademe:

İşi ehline vermezseniz böyle rezil ederler bu komedyen zelenski ülkesinin CB oldu hali ortada bizdede proje adamı olarak birilerini bize CB seçtirmeye calısıyorlar Yapraklar beni alkıslıyor pışşık diyen birini Kibir abidesi akıllı olmak lazım düsünmek lazım ideolojik kör olmamak lazım

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