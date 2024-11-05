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Yamaç paraşütü eğitmeni, kayalıklardan atladığı sırada yere çakılarak hayatını kaybetti

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Brezilya'da 49 yaşındaki paraşüt eğitmeni José Lima, yamaç paraşütü sırasında hayatını kaybetti. Rio de Janeiro'da yaşanan olayda, deneyimli paraşütçünün yasaklı bölgeden atlayış yaparak dengesini kaybettiği ve düştüğü anlar kameralara yansıdı. 20 yıllık tecrübesi olan eski askeri paraşütçünün yasak bölgeden kalkış yapmaya çalışması kazaya neden oldu.

49 yaşındaki deneyimli paraşüt eğitmeni José Lima, pazar günü Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Pedra Bonita kayalıklarında yamaç paraşütü yaparken hayatını kaybetti.

Dramatik görüntülerde, eski ordu mensubu Lima'nın ekipmanlarını kontrol ederken çevresinde toplanan kişiler görülüyor. Paraşütü açılmaya başladığı sırada koşmaya başlayan Lima'nın dengesini kaybettiği ve hızla yere çakıldığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kadının "Arkadaşlar endişeleniyorum" dediği duyuluyor.

Eski askeri paraşütçü Lima'nın cansız bedeni, yetkililere haber verilmesinden dört saat sonra bulundu. Rio de Janeiro Sivil Polisi, soruşturma kapsamında paraşüt ve ekipmanları incelemeye aldı.

São Conrado Yamaç Paraşütü Kulübü'nden bir eğitmen, sosyal medyada yaptığı açıklamada Lima'nın belirlenen atlayış rampasını kullanmadığını belirtti. "Pilot rampayı kullanmadı. Kendisini kimse tanımıyor ve teknik bilgisinin ne düzeyde olduğunu bilmiyoruz. Seçtiği atlayış noktası kötü ve yasak bir bölge. Kulübümüzün olayla bir ilgisi yok" dedi.

Kulüp Başkan Yardımcısı Bruno Menescal, kazanın "başarısız" bir kalkış girişiminden kaynaklandığını söyledi. "Birçok şeyi sorgulayabilirsiniz, ama bu kişinin sporu tam olarak kavramadığı açık. Sonuç olarak 250 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

Lima'nın baldızı, zamanının bir kısmını geçirdiği Almanya'dan yeni döndüğünü ve yazın bir bölümünü Rio'daki ailesiyle geçirmeyi planladığını belirtti. "Ne olduğu konusunda bir fikrimiz yok. Ancak o yıllardır profesyonel bir paraşütçüydü. Deneyimliydi. Yaşanan bir kazaydı" dedi.

Aile dostları, Lima'nın Dubai'ye gitmek için vize beklediğini söyledi. "Kimse olanları kabullenemiyor çünkü çok deneyimliydi. Neredeyse 20 yıllık dalış tecrübesi vardı ve bu sporu öğretiyordu" diye ekledi.

Yamaç paraşütü eğitmeni, kayalıklardan atladığı sırada yere çakılarak hayatını kaybetti

Yamaç paraşütü eğitmeni, kayalıklardan atladığı sırada yere çakılarak hayatını kaybetti

Yamaç paraşütü eğitmeni, kayalıklardan atladığı sırada yere çakılarak hayatını kaybetti

Yamaç paraşütü eğitmeni, kayalıklardan atladığı sırada yere çakılarak hayatını kaybetti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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