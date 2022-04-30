Venüs ve Jüpiter yakınlaşması, bugün ve yarın sabaha kadar gözlemlenecek

Jüpiter ve Venüs gezegenleri, bugün ve yarın sabah erken saatlere kadar birbirine çok yakın 'hatta neredeyse çarpışıyormuş' gibi çıplak gözlerle gözlemlenebilecek. İki gezegenin bir sonraki benzer yakınlaşması 2039 yılında olacak.

Güneş sisteminin en parlak iki gezegeni olan Venüs ve Jüpiter'in buluşması konusunda NASA "Jüpiter ve Venüs daha sonra 30 Nisan sabahı kavuşacak- neredeyse birbirine çarpıyor gibi görünecek. Her iki gezegenden gelen parlama nedeniyle, gözlemciler onların çok parlak, muhteşem bir parıltıda birleştiğini görecekler!" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Dünya