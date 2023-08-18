Ukrayna Ordusu Harkiv Bölgesinde Rus Güçlerine Karşı Çatışmalarda

Ukrayna ordusunun tank birlikleri, Harkiv bölgesinde Rus güçlerine karşı çatışmalarda yer alıyor. Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaş devam ederken, Harkiv bölgesinde yoğun çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 3. Tank Demir Tugayı da bu bölgede görevini yerine getirerek, ön cephede savaşan piyade birliklerine destek çıkıyor. Söz konusu tugaya bağlı tank birlikleri gerekli noktalara çıkarak Rus mevzilerine atışlar yapıyor. Harkiv bölgesindeki durumu takip eden AA ekibi, tank ve tankçıları bulundukları pozisyonlarda görüntüledi.