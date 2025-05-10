Tuzla Kantonu, İstanbul'a Direkt Uçuş Talebini Karşılamayı Hedefliyor

Tuzla Kantonu'nu Türkiye'de daha fazla tanıtmak ve bölgeye daha fazla turist gelmesini sağlamak amacıyla düzenlenen ziyaret kapsamında, Türkiye'den Bosna Hersek'e gelen medya kuruluşları temsilcileri ile gazeteciler Tuzla Kantonu Başbakanı İrfan Halilagiç ile görüştü.

Başbakanlık Hükümet Binasında gerçekleşen görüşmede medya kuruluşları temsilcileri bölgenin tanıtılmasına yönelik soru ve önerilerini Başbakan Halilagiç ile paylaştı. Başbakan Halilagiç, Tuzla Kantonu Turizm Birliği ve Türkiye Basın Federasyonu'nun Tuzla'nın tanıtımına yönelik gerçekleştirdiği iş birliğine ilişkin, "Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz ortak proje her iki ülkenin çıkarına olacak. Her iki ülkenin de vatandaşlarını mutlu edecek" dedi.

Başbakan Halilagiç, "Bugün buradan gerçekleştirdiğimiz görüşme tamamen spontane oldu. Kalbi bir davetiye oldu. Dün Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz ortak proje her iki ülkenin çıkarına olacak. Her iki ülkenin de vatandaşlarını mutlu edecek. Buraya gelenlerin daha sonra ikinci kez ziyaret edeceğini biliyorum. Türkiye Basın Federasyonu ile imzaladığımız proje kapsamında atılacak adımlara olumlu bakıyoruz" diye konuştu.

'HERKESİN GÖZÜ İSTANBUL'DA'

Başbakan Halilagiç, "Son 10 yıldır halk bize baskı yapıyordu; Halkın talebi Tuzla'dan İstanbul'a direkt uçuşların olmasıydı. İtiraf etmeliyim ki hem halkın hem de hükümetin hedefi bu yöndeydi; yerel turistleri Türkiye'ye götürmeyi amaçlıyorduk. Çünkü herkesin gözü İstanbul'da. Dünyanın bir başkenti olsaydı, orası İstanbul olurdu. Bizim motivasyonumuz yaz sezonunda İstanbul'a gidebilmekti. Sağ olsunlar Tuzla'nın tanıtımına katkı sağlamaya yönelik gerçekleştirilen bu iş birliği ile iki yönlü bir trafik haline geldi. Allah'a şükürler olsun, bizi buluşturdular. Türkiye'den buraya turist gelmesi için ilk adımı gerçekleştirdik. Göstereceğimiz çok destinasyonumuz var. Tuzla'nın tanıtılmasını doğru ve emin adımlarla başaracağız" ifadelerini kullandı.

'YENİ ÜNİVERSİTE KAMPÜS PROJEMİZ İLE ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERECEĞİZ'

Tuzla'da yapılacak olan yeni üniversite kampüsü inşaatı projesinden bahseden Başbakan İrfan Halilagiç, "Tuzla, tuz ve üniversite şehridir. 42 hektarlık bir alanda üniversite kampüs projemiz var. Rektörümüz bu üniversitede yabancı dilde eğitimler vermeyi hedefliyor. Bu güzel projeyle çok sayıda öğrenciye eğitim vereceğiz. Üniversitemizin tanıtımı yapılırsa da çok mutlu olacağız" diye konuştu.

ZİLİC: İSTANBUL'DAN TUZLA'YA DİREKT UÇUŞLARIN OLMASI ULAŞIMI DAHA KOLAY HALE GETİRDİ

Tuzla Kantonu Ticaret, Turizm ve Ulaştırma Bakanı Almir Zilic ise "İş birliği toplantısı çok verimliydi. Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki bağlar beni çok mutlu ediyor. Bosna Hersek'teki Tuzla şehri, İstanbul'daki Tuzla ilçesi gibi kardeşliği temsil ediyor. Bağlarımızın ne kadar güçlü olduğunu halkımıza ve halkınıza göstermek isteriz. Bizim amacımız çok sayıda Türk halkının buraya gelmesi ve burayı tanıtması. Pegasus ve AJet ile İstanbul'dan Tuzla'ya direkt uçuşların olması ulaşımı daha kolay hale getirdi. Biz özellikle turizm kapsamında Türkiye'ye kapılarımızı açmaya karar verdik. Buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu kadar üst düzey heyeti buraya getirmek hiç kolay değil" dedi.