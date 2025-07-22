Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
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Türkiye, Eurofighter Typhoon savaş uçakları için 5.6 milyar dolarlık anlaşmaya hazırlanıyor. Almanya'nın tutum değiştirmesiyle süreç hız kazanırken, anlaşmanın IDEF Fuarı'nda duyurulması bekleniyor. Bölgede dengeleri değiştirmesi beklenen İsrail basınında da geniş yankı uyandırdı.

Türkiye, savunma sanayiinde bir eşiği daha aşmaya hazırlanıyor. Almanya ve Birleşik Krallık'ın tutum değiştirmesiyle birlikte Ankara ile Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının üreticileri arasında yaklaşık 5.6 milyar dolarlık dev bir anlaşmanın imzalanmak üzere olduğu bildirildi. Wall Street Journal'ın (WSJ) duyurduğu gelişme, İsrail basını başta olmak üzere dünya medyasında geniş yankı buldu. Tel Aviv basını gelişmeyi "Bölgede dengeler değişecek" diye aktardı.

ALMANYA YEŞİL IŞIK YAKTI

Eurofighter Typhoon, İngiltere merkezli BAE Systems, Almanya-İspanya-Fransa ortaklığındaki Airbus ve İtalyan Leonardo firmaları tarafından üretiliyor. Satışlar dört ülkenin ortak onayına tabi tutulurken, en büyük engel Almanya'nın önceki çekimser tavrıydı. Ancak Başbakan Friedrich Merz'in liderliğindeki yeni Berlin yönetimi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşme sonrası olumlu sinyaller verdi. Merz, "Henüz nihai karar verilmiş değil ama iyi bir anlaşmaya doğru ilerliyoruz" ifadeleriyle satışa açık kapı bıraktı.

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek

ANLAŞMA IDEF'TE DUYURULABİLİR

WSJ'ye konuşan kaynaklara göre, Türkiye'nin Eurofighter siparişi kısa süre içinde kamuoyuna açıklanabilir. Açıklamanın İstanbul'da düzenlenecek olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) kapsamında yapılması bekleniyor.

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek

BÖLGEDE DENGELER DEĞİŞİYOR

Uzmanlara göre Türkiye'nin bu adımı, yalnızca kendi hava gücünü modernize etmekle kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki dengeleri de ciddi biçimde etkileyecek. İsrail merkezli Maariv gazetesi, Türkiye'nin bu hamlesinin ardından "Yunanistan'ın bölgesel hava üstünlüğü planları çöktü" yorumunu yaparken, Kanal 14 ise siparişin Eurofighter üretim hattında yoğunluğa neden olabileceğini ve üretimin yılda 30 adede çıkarılabileceğini yazdı.

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek

TÜRKİYE HAVA GÜCÜNÜN YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR

Türkiye, hem F-16 filosunu modernize etmek, hem de milli muharip uçağı KAAN üzerinde çalışmalarını sürdürürken; Eurofighter Typhoon anlaşması bu stratejik dönüşümde kritik bir rol oynayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce "F-35'ten vazgeçmiş değiliz" diyerek Washington'a açık mesaj vermişti. Ayrıca Türkiye'nin 2 bin kilometre menzilli balistik füze geliştirme sürecinin de hızlandığı kamuoyuna açıklanmıştı.

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek

TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE ORTAKLIK KAPISI

Ankara'nın hedefi yalnızca uçak alımı değil; teknoloji transferi, ortak bakım altyapıları ve sertifikasyon sistemleriyle Avrupa ile entegre bir savunma iş birliği modeli kurmak. Uzmanlar, bu adımın Türkiye'nin NATO içindeki konumunu güçlendireceğini belirtiyor.

EUROFIGHTER TYPHOON NEDEN ÖNEMLİ?

Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçaklarından biri olan Eurofighter Typhoon, çok rollü kullanım için tasarlandı. Hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde üstün performans sunan uçak, çevikliği, elektronik savaş sistemleri ve yüksek hız kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Teknik Özellikleri:

  • Uzunluk: 15.96 m
  • Mürettebat: 1 veya 2 kişi
  • Boş Ağırlık: 11.000 kg
  • Yüklü Ağırlık: 16.000 kg
  • Motor: 2 x Eurojet EJ200 turbofan
  • Maksimum Hız: 2.495 km/s (yüksek irtifada)
  • Menzil: 2.900 km
  • Yakıt Kapasitesi: 5.000 kg
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Ankara'da ters yön dehşeti! Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti

Ters yön dehşeti! Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti
Haberler.com
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıÇengelköylü:

ANITKABİR BAYRAK DİREĞİNİN İPİ DEĞİŞECEK CHP İTHAL EDİYORDU YERLİ BİR FİRMA BU İPİ ÜRETİNCE İPİ ÜRETEN FİRMAYI PLAKETLE ÖDÜLLENDİRDİ İŞTE CHP BÖYLE BİR BEYİN YAPISINA SAHİPKEN AKP 23 YILDA DÜNYAYA TARİH YAZDI ARTIK GERÇEKLERİ ÖĞRENİN NEREDEEEEEEN NEREYEEEE DURMAK YOK YOLA DEVAM

Yorum Beğen105
Yorum Beğenme85
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Haber Yorumlarımutluw can:

beyin ozurlu falan mısın sen ?

yanıt35
yanıt35
Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Deyon Hemi vay be sende minik trolsun galiba yanıt sayfası açık öbür iki tane yalayicilar kapalı oğlum Kıbrıs'ı nenenmi aldı o yoklukta aradan yıllar geçmiş hala eski uçaklar ile avunuyorsun abd ve Avrupa'ya yalvarıyoruz yav Yeter milleti yemlediginiz hâlâ size inanan hatta tapan bi güruh var

yanıt22
yanıt16
Haber YorumlarıÇengelköylü:

BEYİNSİZ MUTLUW CAN SEN GALİBA DOĞARKEN OKSİJENSİZ KALMIŞ BEYNİNİN YARISI ÇÜRÜMÜŞ 1960-1990 YILLARINA AİT GAZETE SAYFALARINI Bİ OKU ÇOCUĞUM 1972 DE BİR PAKET SANA YAĞINI BULMAK İÇİN AYAKLARIMIN ALTI SU TOPLARDI ŞİMDİKİLER PATATESLE BÜYÜYOR

yanıt7
yanıt9
Haber Yorumlarısade vatandaş:

ÇENGELKÖYLÜ KARDEŞİM ELEKTİRİKÇİ DÜKKANINA GİT EN BASİTİNDEN ELKTİRİK BANDI İSTE BAK BAKALIM NERENİN MALI KULAK TEMİZLEME ÇUBUĞU KÜRDANI DAHA YÜZLERCE ÜRÜNÜ SAYMIYORUM HEPSİ YABANCI HEPSİ İTHAL ESKİDEN AMPÜLÜ BİLE ÜRETİYORDUK ŞİMDİ O BİLE İTHAL YALNIZCA YERLİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN BİR SARI AMPÜL KALDI O DA YERLİMİ DEĞİLMİ ŞÜPHELİ

yanıt5
yanıt8
Haber YorumlarıALİ BEY:

EVET ÇENGELKÖYLÜ O TARİHLERDE AÇTIK BELKİ AMA SOKAĞA ÇIKABİLEN RAHAT BİR HALKIMIZ VARDI. O ZAMANKİ LİDERLERDE BİLİRDİ MEMLEKETİ SATMAYI. İSTERSEN BAŞKA HABERLERİDE TAKİP ET.

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

B.ktan bir ucaga benziyor...Savas icinde olmayan, yani savas tecrubesi olmayan ulkelerin yaptigi ucaktan bence hayir gelmez...

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme45
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Haber YorumlarıBlackened:

Bilginiz yok fikriniz var maşallah!

yanıt19
yanıt5
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

senin bilgin ne kardes? ha? Bana Eurofighter la kazanilmis savas goster... F-16 , F-35 lerin yerini tutsa amerika da , Cin de gider Eurofighter alirdi bu bir. Ikincisi, Yillarca amerikanin k.cinda F-35 icin kosulmadi mi? Simdi amerika vermedi diye mundar oldu demi? Eurofighter cok dah iyi hemi? Yaw lutfen blackened bi ispatla bilgini de gorelim...

yanıt10
yanıt10
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Gir google a bak, bilgiye doy...Guzel kardesim ben b.tan bir ucaga benziyor derken aerodynamic dusundum.Boyle bir ucagin manevea kabiliyetinin kisitli olabilecegini dusundum... Gir bak internette arastir. Eurofighter dogfight turu yakin dogus ucagi, oysa F-35 ler cok daha iyi manevra kabiliyetinolan, supersonic hizlarda savasabilen ucaklar... Eurofighter cok iyi idi de, Turkiye hata mi yapmisti ki F-35 i secti? neden o zaman bastan direk Eurofighter secmedi? F-35 kesinlikle daha iyi... Hatta o kadar iyi ki, Avrupa ulkeleri bile F-35 ediniyor biliyorsun (belki) F-35 in uzerinde alan ulkerin bayragi var... Bir cok avrupa ulkesi var orda...Eurofighter yeterli degil...

yanıt1
yanıt0
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