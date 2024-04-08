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BBC

Türkiye, İsrail'in Gazze'ye yardım ulaştırma talebini reddetti

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Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Türkiye'nin Gazze'ye havadan yardım ulaştırma talebini reddettiğini söyledi.

Ankara yardım ulaştırma talebini reddeden İsrail’e karşı yeni tedbirler alınacağını duyurdu. Bakan Fidan bu noktada detay vermedi.

Fidan yardımın Ürdün makamlarından alınan izin sonrası İsrail’e iletildiğini ve ancak ret cevabı alındığını aktardı.

Bakan Fidan, “Bu durum karşısında İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Gecikmeksizin adım adım hayata geçirilecek. İsrail ateşkes ilan edene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir" mesajını verdi.

ABD Mart ayı başında ilk kez Gazze’ye havadan yardım bıraktı.

Bu yardım operasyonu Ürdün hava kuvvetleri ile birlikte gerçekleştirilmişti.

Almanya ve Fransa da Gazze'deki halka havadan yardım yapan ülkeler arasındaydı.

Haber gelişiyor.

BBC

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