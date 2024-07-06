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EURO 2024'te Türkiye Hollanda ile çeyrek finalde karşılaşıyor

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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son çeyrek final maçında Türkiye Hollanda'yla karşılaşıyor. Türkiye'de Avusturya maçındaki 'bozkurt işaretli' gol sevinci nedeniyle ceza alan oyuncuların forma giyemeyeceği maçta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da statta yerini alacak. Yarı final maçları Salı ve Çarşamba günleri oynanacak ve final maçı 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) son çeyrek final maçında Türkiye Hollanda'yla karşılaşıyor. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22:00'da başlayacak.

Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcıları yine aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages olacak. Maçın dördüncü hakemi Alman Felix Zwayer. VAR hakemi ise Fransız Jerome Brisard.

Türkiye'de Avusturya maçındaki "bozkurt işaretli" gol sevinci nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu'nun 2 maç ceza verdiği Merih Demiral ile sarı kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü bu maçta forma giyemeyecek.

Cezaları sona eren kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın şans vermesi halinde sahada olacak.

Ronald Koeman'ın çalıştırdığı Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.

Türkiye EURO 2024'te F Grubu'nda Gürcistan'ı 3-1, Çek Cumhuriyeti'nin 2-1 yendi; Portekiz'e yenildi, grubu 6 puanla Portekiz'in averajla gerisinde ikinci sırada tamamladı. Türkiye son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale kaldı.

Hollanda ise D Grubu'nda Polonya'yı 2-1 yendi, Fransa'yla 0-0 berabere kaldı, Avusturya'ya 3-2 yenildi. Grubu üçüncü sırada tamamlayan Hollanda, en iyi üçüncüler arasından kaldığı son 16 turunda Romanya’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Avrupa Futbol Şampiyonası'nda daha önce 2000'de çeyrek final, 2008'de ise yarı final oynamıştı.

Hollanda ise bu turnuvayı 1988'de kazandı; 1976'da üçüncü oldu; 1992, 2000 ve 2004'te yarı final; 1996 ve 2008"te de çeyrek final oynadı.

Erdoğan da maçı statta izleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye-Hollanda maçını izlemek için Berlin'e gitti.

Erdoğan, Almanya'da, eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de eşlik ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabından askerlerin Milli Takım'a başarılar dilediği bir video paylaştı.

Paylaşımda, "A Millî Futbol Takımımızın EURO 2024'te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin dağlarda, amansız denizlerde ve hudutsuz göklerde görev yapan askerlerimizi de sevince boğacak" denildi.

Maç öncesi iki takımdan X platformunda dostluk paylaşımları yapıldı.

Hollanda Milli Takım hesabı, Berlin Olimpiyat Stadı'na Türk ve Hollandalı taraftarların formalarıyla birlikte omuz omuza yürüdüğü anı resmetti ve "Oyuna olan sevgini paylaş" notunu düştü.

Türkiye Milli Takımı hesabı da tweeti alıntılayarak "Oyunun tutkusunu paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yarı final maçları Salı ve Çarşamba günleri ynanacak

EURO 2024'te Cumartesi günü ev sahibi Almanya'yı uzatmada attığı golle 2-1 yenen İspanya ile Portekiz'i normal süresi 0-0 biten maçta penaltılarla 5-3 yenen Fransa yarı finale kalmıştı. İki takım yarı finalde Salı günü TSİ 22:00'da Münih'de karşılaşacak.

İkinci yarı finalde ise halen süren İngiltere-İsviçre maçının galibiyle, Türkiye-Hollanda maçının galibi TSİ 22:00'da Dortmund'da karşı karşıya gelecek.

EURO 2024'ün final maçı ise 14 Temmuz Pazar günü TSİ TSİ 22:00'da Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

BBC

Recep Tayyip Erdoğan Avusturya Hollanda Türkiye Berlin Futbol Futbol Spor Dünya Haberler

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