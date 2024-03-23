Türkiye'deki Suriyeli Göçmenlerin Kent Sorunu

Resmi rakamlara göre Türkiye'de 4 milyon 600 bin kayıtlı göçmen bulunuyor. Bunların büyük bölümü ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerden oluşuyor.

Bu nüfusun yüzde 97'si başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerde yaşıyor.

Peki bir dış politika meselesi nasıl bir kent sorununa dönüştü?

"Göç ve Belediyeler" kitabının yazarı gazeteci Ercüment Akdeniz ve Türkiye'de yaşayan Suriyeli gazeteci ve mülteci hakları aktivisti Jamal Mamo ile konuştuk.

Video-haber: Fatima Çelik