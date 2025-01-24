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Türk savunma sanayisinden büyük başarı

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Türkiye'nin son dönemde ürettiği savunma sanayisi ürünleriyle savaş konseptlerini değiştirdiği belirtildi. Türk savunma sanayisi 2024 yılında altın çağını yaşarken, üretilen yerli ve milli ürünler birçok ülke için tercih nedeni oldu. Türkiye, savunma sanayisine yönelik ihracat yapan ülkeler arasında 11'inci sıraya yükseldi.

Son dönemde ürettiği savunma sanayisi ürünleriyle savaş konseptlerini değiştiren Türkiye, yaptığı ihracatlarla da dost, kardeş ve müttefik ülkelerin güvenlikleri için kalkan oldu. Türk savunma sanayisi 2024 yılında altın çağını yaşarken, üretilen yerli ve milli ürünler birçok ülke için tercih nedeni haline geldi. Söz konusu dönemde Türkiye, seri üretimden AR-GE'ye, inovasyondan teknoloji yönetimine kadar yürüttüğü tüm faaliyetler ve kazandığı üst düzey tecrübeyle dünyada savunma sanayisine yönelik ihracat yapan ülkeler arasında 11'inci sıraya yükseldi.

Türk savunma sanayisinden büyük başarı

SAVUNMA SANAYİSİNDE İHRACAT KOŞUSU

Platform bazında ihracattaki artış rakamlara yansıdı. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisi ihracatı, geçen yıl 7 milyar 154 milyon dolara ulaşarak yeni rekor kırdı. Geçen yıl sadece yurt içine teslim edilen sistemlerin ekonomik katkısı minimum 40 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

KARADAN HAVAYA İHRACAT

Bu dönemde 40 ülkeye 4 bin 500'den fazla kara aracı, 3 ülkeye korvet, 10'dan fazla ülkeye 140 deniz platformu, 42 ülkeye mühimmat ve füze, 50'den fazla ülkeye 770 İHA, SİHA ve TİHA ihraç edildi.

Ayrıca, 24 ülkeye 1200 elektro-optik sistem ve stabilize silah sistemleri, 8 ülkeye taarruz helikopteri, 10 ülkeye radar, 111 ülkeye farklı boyutlarda silah, tüfek, tabanca, 11 ülkeye 1500 kamikaze dron ve 2 ülkeye de HÜRKUŞ satıldı. Birçok yeni ürün de çeşitli ülkelerin radarında bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yıllık değerlendirme toplantısında, "Tüm yelpazede ürün üretmenin ötesinde ihraç etmiş durumdayız. Neresi olursa olsun ihtiyacı karşılayabilecek yetkinliğe sahibiz." demişti.

Türk savunma sanayisinden büyük başarı

EN ÇOK İHRACAT AVRUPA'YA

Savunma sanayisinde AR-GE bütçesi geçen yıl toplamda 3 milyar dolara yaklaşırken, yerlilik oranı yüzde 80'i aştı. Ayrıca 100 milyar doları geçen proje hacmi, 2023'e göre yüzde 29'luk artış gösterdi. İhracatta, söz konusu 7 milyar 154 milyon doların 2 yıl içinde çift hanelere ulaşması hedefleniyor. Toplamda 300'e yakın ürün 180'i aşkın ülkeye ihraç edilirken, en çok satış Avrupa'ya yapıldı. Avrupa'dan en fazla talep, İHA'lar, akıllı füzeler, kara araçları, silah kuleleri, askeri gemiler, uçak ve helikopter yapısalları ile radar ve simülatörlere geldi.

TÜRKİYE NATO'NUN BİRÇOK PROJESİNDE YER ALIYOR

Savunma sanayisinde faaliyet gösteren 3 bin 500'den fazla firma ve 1100'ü aşkın aktif projesi bulunan Türkiye, geçmiş dönemlere kıyasla en fazla NATO projesine de yine geçen yıl başvurdu. ASELSAN'ın ürettiği ASELFLIR-500 sistemi, seri üretime geçtiği 2024'te 16 ülkeye ihraç edilebilme başarısı gösterdi. Portekiz'e yapılan askeri gemi ihracatı da 2024'te önemli başarı olarak kayıtlara geçti.

Türk savunma sanayisinden büyük başarı

YERLİ MOTORLAR ÜRETİM AŞAMASINDA

Başarılarla geride kalan 2024'ün ardından bu yıl üretim ve ihracatta yeni rekorlar bekleniyor. ALTAY tankında en az 3 aracın bu yıl seri üretimden çıkıp Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi öngörülüyor. Altay tankının motorunun yerli ve milli üretilmesi için de çalışmalar devam ediyor. Füzeler için geliştirilen motorlar da bulunurken, Türkiye ihtiyaç duyduğu motorları tek tek yapma kabiliyetine kavuşuyor. Bu kapsamda milli muharip uçak KAAN'ın motorunun da yerli ve milli imkanlarla yapılması için çalışmalar sürüyor. KAAN'ın testlerinin daha hızlı tamamlanabilmesi için 6 prototip üretiliyor. İkinci KAAN'ın üretim süreci devam ediyor.

YERLİ HELİKOPTERE YERLİ MOTOR

GÖKBEY helikopterinin motorunun da yerli ve milli olması planlanıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ), GÖKTÜRK-2 yenileme uydusunun ısıl modelinin test faaliyetleri başladı. Uydu haberleşme ve elektronik harp sistemlerinde MİLKAR ve MİLKED projelerinin sözleşmeleri de yine bu dönemde imzalanacak. HÜRKUŞ uçaklarının ilk teslimatları da bu yıl içerisinde olacak.

Türk savunma sanayisinden büyük başarı
Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

savaş uçağının en kritik ve yapılması en zor parçası onu uçuracak olan motorudur algı yaratıp milleti uyutarak yaptık yapıyoruz diye oyalamadan gerçekten jet motoru yapılırsa savunma sanayimiz gerçek anlamda yabancılara bağımlı olmaktan kesinlikle kurtulur bağımsızlığını ilan eder

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