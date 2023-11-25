Tunuslu Kadınlar Filistin'e Sessiz Destek Gösterisi Düzenledi

Tunuslu kadınlar, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği yıkım ve katliamı protesto etmek için sessiz destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, Filistin'e destek mesajı vermek amacıyla Özgürlük Meydanı'nda toplandı.

Tunuslu kadınlar, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği büyük yıkım ve katliamı anlatmak için artık sözün bittiğine dikkati çekmek adına Filistin'e "sessiz" destek gösterisi düzenlendi.

Ülkedeki Hayal Dünyam Kadın Derneği, Lina Bin Mihenni Derneği ve Doğum Evi Derneği'nin çağrısı üzerine Tunuslu kadınlar başkent Tunus'un merkezinde yer alan Özgürlük Meydanı'nda toplandı.

Filistin ve Tunus bayrakları taşıyan göstericiler, Özgürlük Meydanı'ndan Habib Burgiba Caddesi'ne yürüdü.

"Tunuslu kadınlardan Filistinli kadınlara… Kalbini kalbimin üzerine koy" sloganıyla düzenlenen eylemin organizatörlerinden Hena Bin et-Tabelsi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin'de olup bitenleri ifade edecek kelimeler bulamıyoruz. Bu yüzden slogan atmadan, sessiz bir eylemle mesajımızı kamuoyuna iletmek istedik." dedi.

İsrail'in saldırılarında en çok kadınların etkilendiğini vurgulayan Trabelsi, "Saldırılarda en çok kadınlar hedef alındığı için sadece kadınlardan oluşan bir eylem düzenledik. Filistinlilere yönelik zorla yerinde etme politikası ile eş zamanlı gerçekleştirilen saldırılarda hamile kadınlar ve bebekler öldürüldü. Tunuslu kadınlar olarak Filistinli kadınların başına gelen bu yıkım politikasına karşı protestomuzun ifadesi olarak bu eylemi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları 7 Ekim de 239 İsrailliyi esir aldı. Bunlardan 13'ü esir takası mutabakatı çerçevesinde serbest bırakılarak İsrail'e döndü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 232 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.