Tufan Erhürman: 'Türkiye'deki algımızı yeniden inşa etmemiz gerekiyor'

Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk yönetiminin lideri Tufan Erhürman, hem iç hem de dış sorunlarla mücadele etmek için "yeni bir dönem" başlatacaklarını söyledi.

Tufan Erhürman; kumarhaneler, mafya ve kara para ile anılan olumsuz imajlarını değiştirmenin önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Erhürman, "KKTC'nin Türkiye'deki algısını yeniden inşa etmemiz gerekiyor" dedi.

19 Ekim'de yapılan seçimlerde yüzde 62 oyla Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk yönetiminin yeni lideri seçilen Tufan Erhürman, BBC Türkçe'nin de aralarında bulunduğu Türkiye'den gelen bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

'Kayıt dışılık, ciddi boyutlarda'

Erhürman, ekonomiden kurumsal yapıya kadar köklü değişiklikler içeren "yeni bir düzene" ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Kıbrıs'ın kuzeyinde kayıt dışılığın ciddi boyutlarda olduğunu vurgulayan Erhürman, vergi ödeme isteğinin artırılması ve kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması gerektiğini söyledi.

Erhürman, iç yapıda ve dış ilişkilerinin bütününde bir dönüşüm hedeflediklerini belirtti.

Türkiye kamuoyunda son yıllarda daha çok "casinolar, mafya, gece kulüpleri ve kara para" gibi başlıklarla anıldıklarına işaret eden Erhürman, bunun tek taraflı bir algı olduğunu söyledi.

Erhürman, "Bu alanlarda sorunlarımız vardır ama KKTC ve Kıbrıs Türk halkı bunlardan ibaret değildir. Türkiye halkıyla ülkemizin gerçek potansiyelini yeniden paylaşmaya ihtiyaç var" diye konuştu.

'Buradan Ankara'ya, Ankara'dan buraya konuşulmasını tercih etmem'

Tufan Erhürman'ın Kıbrıs'ın kuzeyindeki yeni yönetimin lideri seçilmesi, Ankara'da Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ile MHP arasında "görüş ayrılığı" tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidar partisinden Erhürman'a kutlama mesajları gitmiş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Erhürman'ı Kıbrıs sorunu konusunda "federasyoncu" olmakla eleştirmişti.

Bahçeli, "KKTC, Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmalıdır, 82'nci ilin KKTC olması hayat memat meselesidir" demişti.

Gazetecilerin sorusu üzerine Tufan Erhürman, Ankara ile sürekli "temasta olduklarını" ve herhangi bir problem olmadığını söyledi.

Erhürman, Bahçeli'nin sözleri anımsatıldığında ise son derece diplomatik bir yanıt verdi.

"Ben, buradan Ankara'ya konuşmayı, Ankara'dan buraya konuşulmasını tercih etmedim hiçbir zaman" diyen Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşılıklı monologlar değil, diyalog yoluyla sürdürülmesi gereken bir iletişimimiz olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten hep söylerim: Türkiye Cumhuriyeti-KKTC ilişkileri, başka herhangi iki devletin ilişkileriyle kıyaslanamayacak kadar özel ilişkiler. Dolayısıyla bu ilişkilerin özelliğinin gerektirdiği hassasiyeti de sergilemek gerekir.

"Benim onun dışında herhangi bir, buradan oraya konuşmak gibi bir açıklamam olmadı, olmayacak."

'5+1 formatındaki yeni bir konferans, konular olgunlaşmadan olmayacak'

Tufan Erhürman, 11 Aralık'ta Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileriyle ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile yapacağı görüşmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman, 5+1 formatındaki (Garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, İngiltere; Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar ile BM) yeni bir konferansa kapıyı kapatmadıklarını ancak konular olgunlaşmadan böyle bir adımın doğru olmayacağını belirtti.

Erhürman ayrıca Kıbrıs sorununun sadece Ada'daki iki toplumun meselesi olmadığını, üç garantör ülkenin, hatta tüm bölgenin de dahil olduğu bölgesel bir mesele olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Müzakereler sürerken, Ada'daki iki halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesine dönük adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Erhürman, güven artırıcı önlemleri içeren 10 maddelik planı Nikos Hristodulidis ile yapacağı görüşmede de masaya taşıyacağını belirtti.

Erhürman; Metehan Sınır Kapısı'ndaki kuyruklara son vermek için ek kontrol noktaları konulması, hellim peynirinin uluslararası tescili, ara bölgede solar enerji sistemi kurulması ile Rum ve Türk gençlerinin karşılıklı spor müsabakaları yapabilmesi gibi konularda adım atılabileceğini söyledi.

'Bir füze atılsa Yeşil Hat'ta duracak mı?'

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin silahlanma ve üs anlaşmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Erhürman, Türkiye ile koordineli şekilde bu faaliyetleri yakından izlediklerini söyledi.

Ada'nın güvenliğinin iki kesimi de ilgilendirdiğine dikkat çeken Erhürman, "Bir füze atılsa Yeşil Hat'ta duracak mı? Ada'nın tümünü ilgilendiren bir konuda karar, adanın yarısını yok sayarak alındı" diye konuştu.

Erhürman, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek taraflı hidrokarbon ihaleleri yaptığını, deniz yetki alanları belirlediğini ve bölgesel enerji projelerinin hiçbirinde Kıbrıs Türk tarafının iradesini dikkate almadığını söyledi.

'Online casino konusu gündemimdedir'

Kıbrıs'ın kuzeyinde halen gündemde en çok tartışılan konulardan biri, hükümetin Bakanlar Kurulu kararıyla online casino oyunlarına izin vermesi.

Bu düzenleme Erhürman'ın cumhurbaşkanı seçilmeden önce genel başkanlığını yaptığı CTP'nin de hedefinde.

Tepkiler üzerine düzenlemenin geri çekileceği, Kıbrıs'ın kuzeyinde konuşulan olasılıklar arasında.

Bu düzenlemeyi kamuoyuyla aynı anda öğrendiğini belirten Erhürman, bu konuda önce hükümetle diyalog arayacağını, gerekirse hukuki mekanizmaları da kullanabileceğini söyledi.

Erhürman, casino ve online casino sektörlerine bakışının muhalefette olduğu dönemdeki duruşuyla tamamen aynı olduğunu; "sert ve net" tutumunun değişmediğini vurguladı.

'Bilal Erdoğan adada bilimsel bir toplantı için bulunuyordu'

Tufan Erhürman, geçtiğimiz günlerde Gazimagusa'daki İlahiyat Koleji'nin protokolünün laiklik ve din özgürlüğü açısından sorun oluşturmadığı konusunda Anayasa Mahkemesi'nden görüş istemişti.

Gazetecilerin bu konudaki sorusu üzerine Erhürman, bu kararının temelinde, "çocukları siyasi gerilimden koruma" hassasiyetinin yattığını söyledi.

Protokolün Meclis'te yoğun tartışmalara neden olduğunu ve "anayasaya uygunluk" tartışmasının sürdüğünü hatırlatan Erhürman, bu nedenle Anayasa Mahkemesi'nden görüş istediğini belirterek, "Anayasaya aykırıysa aykırıdır, değilse değildir. Tartışma bitsin ki, okul açıldığında çocuklar bir kriz yaşamasın" dedi.

Erhürman'ın yakın zamandaki ziyaretçileri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da vardı.

Bu ziyarette İlahiyat Koleji konusunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin bir soru üzerine Erhürman, "Sayın Bilal Erdoğan adada bilimsel bir toplantı için bulunuyordu. Ziyareti tamamen nezaket çerçevesindeydi. İlahiyat Koleji'ni konuşmak için gelmedi" dedi.