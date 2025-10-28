ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim, küresel ekonomi gündeminin en kritik başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Uzmanlar, iki süper güç arasındaki ilişkilerin seyrinin yalnızca kendi ülkeleri için değil, dünya piyasaları ve tedarik zincirleri için de belirleyici olacağını vurguluyor. Bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yapacağı görüşme, merakla bekleniyor. Peki, Trump Xi görüşmesi ne zaman yapılacak? Trump Xi görüşmesi nerede yapılacak? Görüşmede neler konuşulacak? Trump Xi görüşmesinin detayları haberimizde!

TRUMP XI GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmelerini 30 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleştirecek. Trump, görüşmenin açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, "İki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek ve mevcut gerilimleri çözmek için önemli bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, görüşmenin zamanlamasının oldukça kritik olduğunu belirtiyor. Çünkü ABD ve Çin arasındaki son dönemde artan ticari kısıtlamalar ve yaptırım tehditleri, küresel ekonomik istikrarı doğrudan etkileyebiliyor. Bu nedenle 30 Ekim'de yapılacak görüşme, yalnızca iki ülke arasındaki ilişkiler değil, dünya piyasaları açısından da belirleyici olacak.

TRUMP XI GÖRÜŞMESİ NEREDE YAPILACAK?

Trump ve Xi görüşmesi, ABD Başkanı'nın Asya ziyareti kapsamında düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde Güney Kore'nin Busan kentinde gerçekleştirilecek. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, zirvenin yoğun diplomatik gündemi arasında iki liderin bir araya gelerek kritik ikili görüşmeler yapacağı vurgulandı.

Trump'ın Asya ziyareti, yaklaşık bir hafta sürecek bir programla planlandı. Seyahat, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki ilk duraktan başlayarak Tayland-Kamboçya sınır çatışmasının sonlandırıldığı anlaşma törenine katılmasıyla devam etti. Japonya ziyareti sırasında Tokya'da Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile görüşen Trump, ardından 29 Ekim Çarşamba günü Busan'a geçerek APEC Zirvesi'ne katıldı.

Zirvede yapılacak görüşmeler, yalnızca ABD ve Çin arasındaki ticari ilişkileri değil, Asya-Pasifik bölgesindeki ekonomik işbirliği ve bölgesel güvenlik meselelerini de kapsamayı hedefliyor.

TRUMP XI GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULACAK?

Trump ve Xi arasındaki görüşmenin gündemi büyük ölçüde ticari ilişkiler, teknoloji transferi, tarife politikaları ve küresel tedarik zincirleri üzerine odaklanacak. Uzmanlar, görüşmede aşağıdaki başlıkların öne çıkmasının muhtemel olduğunu belirtiyor:

Ticaret Dengesi ve Tarifeler: ABD ve Çin arasındaki ticaret açığının azaltılması ve mevcut tarifelerin gözden geçirilmesi.

Teknoloji ve Yatırımlar: Çin'in teknoloji firmalarına yönelik kısıtlamalar ve ABD şirketlerinin Çin pazarındaki yatırımlarının güvence altına alınması.

Küresel Ekonomi ve Piyasalar: Tarife politikalarının küresel tedarik zincirine etkisi ve ekonomik istikrarın sağlanması.

Asya-Pasifik İşbirliği: APEC Zirvesi kapsamında bölgesel ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, görüşmenin önemi hakkında yaptığı açıklamada, "İki liderin yapacağı görüşme, ABD-Çin ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Özellikle ticari konular, hem bölgesel hem küresel ekonomi açısından belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.