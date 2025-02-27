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Trump'tan Maduro'yu çıldırtacak hamle! Resmen elini kolunu bağladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden döneminde Venezuela'ya sağlanan petrol satışına ilişkin muafiyet anlaşmasını iptal ettiğini belirtti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ve diğer ülkelerin yaptırımlarını uzun süredir sert bir şekilde eleştiriyor ve ekonomik savaş olarak nitelendiriyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Biden döneminde ABD ile Venezuela arasında imzalanan anlaşmaları sona erdirdiğini duyurdu.

"İMTİYAZLARI SONA ERDİRİYORUZ"

Trump, "Sahtekar Joe Biden'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya 26 Kasım 2022 tarihli petrol anlaşması ve Maduro rejimi tarafından yerine getirilmeyen seçimlerle ilgili olarak verdiği imtiyazları sona erdiriyoruz" ifadesini kullandı.

MADURO: EKONOMİK SAVAŞ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ve diğer ülkelerin yaptırımlarını uzun süredir sert bir şekilde eleştiriyor. Bu yaptırımları, Venezuela'yı ekonomik ve siyasi olarak zayıflatmayı hedefleyen bir "ekonomik savaş" olarak tanımlıyor.

Dönemin ABD yönetimi, 26 Kasım 2022'de Venezuela petrolünün satışına ilişkin yaptırımları hafifleten bir muafiyet anlaşmasına imza atmıştı.

ESİR TAKASI DA FESHEDİLDİ

ABD Başkanı Trump, iki ülke arasında esir takasına ilişkin 2023'te imzalanan takas anlaşmasını da feshettiğini bildirdi.

Trump'tan Maduro'yu çıldırtacak hamle! Resmen elini kolunu bağladı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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