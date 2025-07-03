Trump ve Putin'den Telefon Görüşmesi: Ukrayna, Orta Doğu ve Ekonomik İşbirliği Konuşuldu

Trump ve Putin'den Telefon Görüşmesi: Ukrayna, Orta Doğu ve Ekonomik İşbirliği Konuşuldu
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ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaklaşık bir saat süren telefon görüşmesinde Ukrayna'daki askeri harekatın sona erdirilmesi, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ekonomik işbirlikleri gibi konuları ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin yaklaşık bir saat sürdüğünü bildirdi. Uşakov, Trump'ın Ukrayna'daki askeri harekatın hızla sona erdirilmesi konusunu gündeme getirdiğini belirtti. Putin'in ise Trump'a Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da varılan anlaşmanın uygulanmasındaki ilerleme hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Uşakov, Putin'in Trump'a, Rusya'nın kendi hedeflerine ilerlemeye devam edeceğini ve çatışmanın ortaya çıkmasını tetikleyen tüm temel nedenleri ortadan kaldırmaktan vazgeçmeyeceğini aktardığını ifade etti. Putin ile Trump'ın, İran ve genel olarak Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldığını vurgulayan Uşakov, enerji ve uzay araştırmaları alanında bir dizi ortak ekonomik projenin de görüşüldüğünü kaydetti.

Trump'ın, ABD Kongresinde vergi ve göç sisteminin reform edilmesine ilişkin yasa tasarısının onaylanması hakkında Putin'e bilgi verdiğini bildiren Uşakov, Putin'in Trump'a hedeflerinin hayata geçirilmesinde başarılar dilediğini ve ABD'nin Bağımsızlık Günü'nü kutladığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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