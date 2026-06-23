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Trump: İran en üst düzey nükleer denetimleri kabul etti, Hürmüz Boğazı açık kalacak

Trump: İran en üst düzey nükleer denetimleri kabul etti, Hürmüz Boğazı açık kalacak
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ABD Başkanı Trump, İran'ın en üst düzey nükleer denetimleri kabul ettiğini ve bu tavizler karşılığında Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırdığını açıkladı. Ayrıca serbest bırakılan fonların ABD'den gıda ve tıbbi malzeme alımında kullanılacağını belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın gelecekte de sürecek olan en üst düzey nükleer denetimleri kabul ettiğini belirterek, "Bu duruma ve İran'ın verdiği diğer önemli tavizlere dayanarak, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına izin verdim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran ile yürütülen müzakereler ve varılan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD medyasını hedef alan Trump, basının ürettiği sahte haberlerle ABD'nin zaferini mümkün olduğunca küçük ve önemsiz göstermek için elinden geleni yaptığını savundu.

İran'ın 'nükleer dürüstlüğü' garanti altına almak amacıyla en üst düzey nükleer denetimleri tam ve eksiksiz bir şekilde kabul ettiğini vurgulayan Trump, "Bunu kabul etmeselerdi, daha fazla müzakere olmayacaktı! Bu duruma ve İran'ın verdiği diğer önemli tavizlere dayanarak, Hürmüz Boğazı'nın, daha fazla deniz ablukası olmadan açık kalmasına izin verdim. Ancak ablukayı yeniden uygulamak gerekirse diye tüm gemilerimiz yerinde kalıyor, ki bu noktada bu pek olası görünmüyor" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından serbest bırakılan fonların, ABD'nin kontrolündeki bir emanet hesabına yatırılacağını bildiren Trump, bu fonların yalnızca ABD'den gıda ve tıbbi malzeme alımı için kullanılacağını kaydetti. Alınacak ürünler arasında Amerikalı çiftçilerden tedarik edilecek mısır, buğday ve soya fasulyesinin de bulunacağını aktaran Trump, İran'ın bu malzemelere acil bir şekilde ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Bu insani bir kriz ve çok geç olmadan, şimdi yardım etmenin gerekli olduğunu hissediyorum. Görüşmeler iyi gidiyor!" değerlendirmesinde bulundu.

'PETROL FİYATLARI DÜŞÜYOR VE DÜNYA ÇOK DAHA GÜVENLİ BİR YER'

Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kalkmasının ardından yaşanan gelişmelere de değinen Trump, yaptığı bir diğer paylaşımda petrol sevkiyatına dikkat çekti. Dün boğazdan tüm zamanların rekoru kırılarak 19 milyon varil petrol sevkiyatı yapıldığın duyuran Trump, "Petrol fiyatları düşüyor ve dünya çok daha güvenli bir yer!" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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