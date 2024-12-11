Trump'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuymuş

ABD'de başkan seçilen Donald Trump, yakın çalışma ekibini duyurmaya devam ediyor. Trump, Türkiye büyükelçisi olarak da yakın arkadaşı 77 yaşındaki Tom Barrack'ı aday gösterdi.

HAFİZE GAYE ERKAN'IN ESKİ PATRONU ÇIKTI

Barrack'la ilgili ilginç bir detaya ulaşıldı. Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, eski Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan'ın First Republic Bank'ta eski patronu olduğu ortaya çıktı. Tom Barrack, Hafize Gaye Erkan'ın bankadaki üst düzey yönetici unvanını bizzat onayladı.

Tom Barrack

GEÇTİĞİMİZ YIL TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Öte yandan Barrack, geçtiğimiz yıl Ankara'ya ziyarette bulunmuştu. Tom Barrack, hem Hafize Gaye Erkan'ı makamında ziyaret etmiş, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlanmıştı.