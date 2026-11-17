(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi'ne katılmak üzere Filipinler'e hareket etti. Trump, Asya ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le nükleer silahsızlanma, İran ve Ukrayna'daki savaşı ele alacağını belirterek, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la da görüşebileceğini söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, Filipinler'de düzenlenen ASEAN Zirvesi'ne katılmak ve ardından Çin'de yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında temaslarda bulunmak üzere Washington'dan ayrıldı. Trump'ın üç günlük Asya ziyaretinin ilk durağı Filipinler'in başkenti Manila olacak. ABD Başkanı Trump'ın Çin'in Shenzhen kentinde Şi Cinping ve Vladimir Putin'le üçlü zirve gerçekleştirmesi bekleniyor.

Trump, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaretinin gündemine ilişkin, "Filipinler'e gidiyoruz. Büyük bir toplantı olacak. Ağırlıklı olarak ekonomi konuşulacak ancak başka pek çok konu da ele alınacak. Ana konuşmayı ben yapacağım. Ardından Çin'e geçeceğiz ve Devlet Başkanı Şi ile görüşeceğiz" dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir araya geleceklerini belirten Trump, "Kim Jong Un'la da görüşebiliriz. Bu iyi olur. Çok şey başarma şansımız var" ifadelerini kullandı.

"NÜKLEER S İ LAHS I ZLANMAY I , İRAN' I VE UKRAYNA'Y I KONUŞACAĞ I Z"

Trump, Şi ve Putin'le yapacağı görüşmede hangi konuların gündeme geleceğine ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

"Nükleer silahsızlanmayı konuşacağız. Zor bir konu çünkü herhangi birimizin nükleer silahlarımızdan vazgeçeceğimizi söylemesi çok zor. Özellikle de nükleer silahlara sahip başka ülkeler varken. Ancak nükleer silahsızlanmayı görüşeceğiz. İran'ı konuşacağız. İran konusunda çok iyi bir durumdayız ama İran'ı da biraz ele alacağız."

Rusya-Ukrayna savaşının da gündemde olacağını bildiren Trump, "En sevdiğim konu olan Ukrayna'yı konuşacağız. Ukrayna ve Rusya ayda 25 bin asker kaybediyor. Bunu da görüşeceğiz. Ekonomi ve ticareti de ele alacağız" dedi. Trump, Putin'in Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için geri adım atıp atmayacağına ilişkin soruya ise "Bence biraz geri adım atıyor. Açıkçası çok daha sert davranabilirdi. Bence savaşın sona ermesini istiyor" yanıtını verdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un da görüşmelere katılabileceğini yineleyen Trump, "Gelebilir. Bilmiyorum. Bu, Devlet Başkanı Şi'ye bağlı" ifadelerini kullandı.

MAN İ LA'DA TRUMP KARŞ I T I PROTESTOLAR

Trump'ın Filipinler'e gelişi öncesinde başkent Manila'da protesto gösterileri düzenlendi. Protestolar kapsamında şu ana kadar yüzlerce kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Göstericiler, Trump'ın ziyaretine karşı çıkarak ABD'nin bölgedeki politikalarını protesto etti.

Ç İ N'DE ÜÇLÜ Z İ RVE: NÜKLEER S İ LAHLAR VE BÖLGESEL ÇAT I ŞMALAR GÜNDEMDE

Trump'ın Filipinler'deki temaslarının ardından Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen APEC Zirvesi'ne katılması ve Şi Cinping ile Vladimir Putin'le üçlü görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Görüşmenin başlıca gündem maddeleri arasında nükleer silahsızlanma, İran'daki savaş, Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası ticaretin yer alacağı belirtiliyor.

Trump'a Çin ziyaretinde, Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın da eşlik edeceği Beyaz Saray yetkililerince doğrulanırken, programdaki rolüne ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA