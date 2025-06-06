Trump, Almanya Başbakanı Merz'in Davetini Kabul Etti

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in kendisine yaptığı Almanya davetini kabul etti. Merz, Washington'daki Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmenin ardından ARD kanalına yaptığı açıklamada, "Ekipler şimdi bir tarih bulmaya çalışacak" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmelerin hem kişisel hem siyasi olarak verimli geçtiğini belirterek, "Her zaman telefonla görüşebileceğimiz hissiyle dönüyorum" ifadelerini kullandı. Trump ile temasların Kanada'daki G-7 ve Lahey'deki NATO Zirvesi'nde süreceğini açıkladı.

Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında Ukrayna savaşı ve ABD-AB arasındaki gümrük anlaşmazlığı vardı. Merz, Ukrayna konusunda Trump'la tam bir fikir birliği içinde olduklarını söyledi: "Savaşın sona ermesi gerektiği ve Rusya tarafından başlatıldığı konusunda hemfikiriz."

Gümrük meselesinde ise uzlaşma umudu doğdu. Merz, Trump'ın çözüm konusunda ciddi olduğunu belirterek, "Makul sürede anlaşabilirsek, önceki hükümetlerden daha fazlasını başarmış oluruz" dedi.

Trump'ın Almanya'ya büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Merz, Beyaz Saray'daki öğle yemeğinde AB'nin Amerika için bir tehdit olmadığını anlatmaya çalıştığını söyledi. İki liderin iş dünyasından gelen kariyer geçmişlerinin diyaloğu kolaylaştırdığına dikkat çekti.