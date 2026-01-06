Haberler

Trump'a yakın isimden Venezuela operasyonu öncesi büyük vurgun

Trump'a yakın isimden Venezuela operasyonu öncesi büyük vurgun
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri hamlesinden haftalar önce, Trump'a yakınlığıyla bilinen milyarder yatırımcı Paul Singer'ın, ülkenin ABD'deki en kritik varlığı Citgo'yu 5,89 milyar dolarlık teklifle portföyüne kattığı öğrenildi.

  • Paul Singer'ın şirketi Amber Energy, Citgo Petroleum Corp.'u 5,89 milyar dolara satın aldı.
  • Citgo, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın ABD'deki en değerli varlığı olarak borçların karşılığında satışa çıkarıldı.
  • Citgo'nun Teksas, Louisiana ve Illinois'deki üç rafinerisi, Venezuela'nın ağır ve yüksek kükürtlü petrolünü işleyebilen tesislerdir.

ABD siyasetinde dengeler değişirken, perde arkasında dikkat çeken bir hamle daha gündeme geldi. Seçim döneminde Donald Trump'a yaptığı bağışlarla bilinen milyarder yatırımcı Paul Singer'ın, Venezuela krizinin en kritik varlığı olarak görülen Citgo Petroleum Corp. için yıllardır süren hukuki mücadeleyi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun yakalandığı iddiasından yalnızca haftalar önce kazandığı öne sürüldü.

PİYASALARI KARIŞTIRAN KARAR

MarketWatch'ta yer alan habere göre, Singer'ın kurucusu olduğu Elliott Management'ın iştiraki Amber Energy, kasım ayı sonunda düzenlenen zorunlu açık artırmada Citgo'nun yeni sahibi oldu. Amber Energy'nin 5,89 milyar dolarlık teklifi, rakip şirket Gold Reserves'in 7 milyar dolarlık teklifinden düşük olmasına rağmen "daha gerçekçi" bulunarak federal yargıç tarafından onaylandı. Bu karar, piyasalarda uzun süre tartışma yarattı.

BORÇLARIN KARŞILIĞI OLARAK SATIŞA ÇIKARILDI

Satış sürecinin arka planında ise Venezuela'nın yıllara yayılan borç krizi bulunuyor. Hugo Chávez döneminde hızlanan kamulaştırmalar ve sonrasında derinleşen ekonomik sıkıntılar, ülkeyi 2017'de temerrüde sürükledi. Alacaklıların tahsilat yapamaması üzerine ABD mahkemeleri devreye girerken, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın ABD'deki en değerli varlığı olan Citgo, borçların karşılığı olarak satışa çıkarıldı.

Trump'a yakın isimden Venezuela operasyonu öncesi büyük vurgun

Citgo'nun öne çıkmasının temel nedeni ise sahip olduğu altyapı. Şirketin Teksas, Louisiana ve Illinois'de bulunan üç büyük rafinerisi, Venezuela'nın ağır ve yüksek kükürtlü petrolünü işleyebilen sayılı tesisler arasında yer alıyor. Bu durum, olası bir siyasi normalleşme halinde Citgo'yu stratejik bir noktaya taşıyor. Analistlere göre Venezuela'da siyasi dengelerin değişmesi, ABD'li enerji şirketlerinin bölgedeki yatırımlarını yeniden hızlandırabilir. Yatırımların önemli bölümünün Chevron ortaklığıyla yapılabileceği, mevcut durumda günlük yaklaşık 1 milyon varil seviyesinde olduğu belirtilen üretimin kısa sürede 1,5 milyon varile çıkabileceği beklentisi dile getiriliyor. Bu öngörülerin, rafineri şirketlerinin hisse performansına da yansıdığı ifade ediliyor.

YÜKSEK GETİRİLİ YATIRIMLARIYLA TANINIYOR

Yaklaşık 76 milyar dolarlık bir portföy yönettiği belirtilen Paul Singer ise Latin Amerika'da riskli ancak yüksek getirili yatırımlarıyla tanınıyor. Singer'ın, Cumhuriyetçi siyasetçilere verdiği destek kadar, hükümetlerle yürüttüğü sert hukuk mücadeleleriyle de bilindiği kaydediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
Tarihi camide çekilen görüntüler için harekete geçildi

Tarihi camideki skandal görüntüler için harekete geçildi
Korku filmi gibi! Lodos uyarısını hiçe sayan yüzücüleri dev dalgalar vurdu

Korku filmi gibi! Lodos uyarısını hiçe saydılar, sonuç ağır oldu