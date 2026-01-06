Trump'a yakın isimden Venezuela operasyonu öncesi büyük vurgun

ABD siyasetinde dengeler değişirken, perde arkasında dikkat çeken bir hamle daha gündeme geldi. Seçim döneminde Donald Trump'a yaptığı bağışlarla bilinen milyarder yatırımcı Paul Singer'ın, Venezuela krizinin en kritik varlığı olarak görülen Citgo Petroleum Corp. için yıllardır süren hukuki mücadeleyi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun yakalandığı iddiasından yalnızca haftalar önce kazandığı öne sürüldü.

PİYASALARI KARIŞTIRAN KARAR

MarketWatch'ta yer alan habere göre, Singer'ın kurucusu olduğu Elliott Management'ın iştiraki Amber Energy, kasım ayı sonunda düzenlenen zorunlu açık artırmada Citgo'nun yeni sahibi oldu. Amber Energy'nin 5,89 milyar dolarlık teklifi, rakip şirket Gold Reserves'in 7 milyar dolarlık teklifinden düşük olmasına rağmen "daha gerçekçi" bulunarak federal yargıç tarafından onaylandı. Bu karar, piyasalarda uzun süre tartışma yarattı.

BORÇLARIN KARŞILIĞI OLARAK SATIŞA ÇIKARILDI

Satış sürecinin arka planında ise Venezuela'nın yıllara yayılan borç krizi bulunuyor. Hugo Chávez döneminde hızlanan kamulaştırmalar ve sonrasında derinleşen ekonomik sıkıntılar, ülkeyi 2017'de temerrüde sürükledi. Alacaklıların tahsilat yapamaması üzerine ABD mahkemeleri devreye girerken, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın ABD'deki en değerli varlığı olan Citgo, borçların karşılığı olarak satışa çıkarıldı.

Citgo'nun öne çıkmasının temel nedeni ise sahip olduğu altyapı. Şirketin Teksas, Louisiana ve Illinois'de bulunan üç büyük rafinerisi, Venezuela'nın ağır ve yüksek kükürtlü petrolünü işleyebilen sayılı tesisler arasında yer alıyor. Bu durum, olası bir siyasi normalleşme halinde Citgo'yu stratejik bir noktaya taşıyor. Analistlere göre Venezuela'da siyasi dengelerin değişmesi, ABD'li enerji şirketlerinin bölgedeki yatırımlarını yeniden hızlandırabilir. Yatırımların önemli bölümünün Chevron ortaklığıyla yapılabileceği, mevcut durumda günlük yaklaşık 1 milyon varil seviyesinde olduğu belirtilen üretimin kısa sürede 1,5 milyon varile çıkabileceği beklentisi dile getiriliyor. Bu öngörülerin, rafineri şirketlerinin hisse performansına da yansıdığı ifade ediliyor.

YÜKSEK GETİRİLİ YATIRIMLARIYLA TANINIYOR

Yaklaşık 76 milyar dolarlık bir portföy yönettiği belirtilen Paul Singer ise Latin Amerika'da riskli ancak yüksek getirili yatırımlarıyla tanınıyor. Singer'ın, Cumhuriyetçi siyasetçilere verdiği destek kadar, hükümetlerle yürüttüğü sert hukuk mücadeleleriyle de bilindiği kaydediliyor.