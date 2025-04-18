Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor

Merkez'in sürpriz faiz kararı sonrası Şimşek'ten dikkat çeken tavır
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama
Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi

Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Kasada kalabilirsiniz
Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti

Başhekim içeri girince öğrenciler bir anda salonu terk etti

Time Dergisi'nden Ahmed Şara sürprizi

Time Dergisi'nden Ahmed Şara sürprizi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Time Dergisi, her yıl merakla beklenen "Dünyanın En Etkili 100 Kişisi" listesini yayınladı. 1998'den bu yana devam eden bu gelenek, küresel çapta siyaset, sanat, bilim, spor ve iş dünyasından etkili isimleri bir araya getiriyor. Bu yılın 'Liderler' kategorisinde, Suriye Lideri Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump, SpaceX'in kurucusu Elon Musk gibi isimler yer aldı.

Dünyanın en prestijli yayınlarından Time Dergisi, her yıl merakla beklenen "Dünyanın En Etkili 100 Kişisi" listesini yayınladı. 1998'den bu yana devam eden bu gelenek, küresel çapta siyaset, sanat, bilim, spor ve iş dünyasından etkili isimleri bir araya getiriyor. Bu yılın listesinde, dünya genelinde yaşanan önemli değişimlerin öncüsü olan isimler de yer aldı.

6 KATEGORİYE AYRILDI

Listede yer almaya hak kazananlar altı kategoriye ayrıldı. Bunlar "Sanatçılar, ikonlar, liderler, devler, öncüler ve yenilikçiler" oldu. En dikkat çeken kategori 'liderler' oldu.

ŞARA EN ETKİLİ LİDERLER ARASINDA YER ALDI

"Liderler" kategorisi, siyasi ve toplumsal dönüşümlere yön veren isimlerle bu yıl özellikle dikkat çekti. Trump ve yönetimi listede kalabalık bir yer kapladı. ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, SpaceX'in kurucusu Elon Musk ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick girdi. Kategorinin öne çıkan ismi, Suriye Lideri Ahmed Şara oldu.

Vladimir Putin bu kez liderler arasında yer almadı.

Şara, ABD'nin eski Suriye Büyükelçisi Robert Ford'un önerisiyle listeye aday gösterildi. Time dergisinde yer alan biyografik yazıda, Ford'un, "Şara, Esad'ı yenmek için askeri gücün yanında siyasi liderliğin de şart olduğunu erken fark etti" ifadelerine yer verildi.

BÖLGEDEN LİSTEYE GİREN SAYILI İSİMLERDEN BİRİ

Time'ın listesinde Şara dışında Orta Doğu'dan yalnızca üç isim daha yer aldı. İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof, Faslı bilim insanı Ismahane Elouafi ve ABD'de Gazze'deki esirler için kamuoyu oluşturan Douglas Emhoff da listede yer aldı.

Time dergisinin Yazı İşleri Müdürü Sam Jacobs, listeyi hazırlarken toplumsal ve politik dönüşümlere yön veren isimlere odaklandıklarını vurguladı.

Time Dergisi'nden Ahmed Şara sürprizi

Time Dergisi'nden Ahmed Şara sürprizi

Time Dergisi'nden Ahmed Şara sürprizi

Time Dergisi'nden Ahmed Şara sürprizi

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Fatih Kayalı - Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.