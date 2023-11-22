Teksas'da bir uçak alışveriş merkezinin yakınına düştü. Uçağın pilotu yanarak hayatını kaybetti

Teksas'ta bir uçağın lokanta ve güzellik salonu yakınına düşmesi, pilotun hayatını kaybetmesine yol açtı. Yetkililer, pilotun uçaktaki tek kişi olduğunu belirtti. Uçak, herhangi bir binaya çarpmadan düşmesi, büyük bir faciayı önledi. Acil durum ekipleri, kazanın olduğu alana hemen ulaştı. Enkazın bulunduğu yerdeki incelemeler devam edene kadar kaza nedeni belirlenemeyecek.

Teksas'ta lokanta ve güzellik salonu yakınına düşen uçak alev topuna döndü. Uçağın pilotu hayatını kaybetti.

Yetkililer, şiddetli kazada hayatını kaybeden pilotun uçaktaki tek kişi olduğunu doğruladı. Hayatını kaybeden pilotun adı belirtilmedi.

İtfaiye-Kurtarma Kamu Bilgilendirme Memuru Daniel Daly, uçağın herhangi bir binanın sütüne düşmemesinin büyük bir faciayı önlediğini söyledi.

Acil durum ekipleri, Air Park-Dallas Havaalanı'na yarım milden daha yakın bir mesafede bulunan kaza alanına koştu.

Uçağın düştüğü alanda park halinde bulunan bir minibüs de alevler içinde kalarak küle döndü.

Daly, "Uçağın nereye gideceğini, gerçekten yakın olan bu iniş pistine mi yoksa Addison'a mı gideceklerini bilmiyoruz" dedi.

'Şu anda bu bilgiye sahip değiliz. Tekrar ediyorum, herhangi bir uçuş planı veya herhangi bir bilgi FAA veya NTSB olacaktır.'

Plano Fire-Rescue, uçağın uçuş rotası hakkında spekülasyonda bulunmadı ve pilotun Air Park-Dallas Havalimanı'na girip çıkmadığı da belli değil.

Ekipler kaza sebebini bulmak için incelemelerini bitirene kadar uçağın enkazı düştüğü yerde kalacak.