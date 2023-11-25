Taylandlı rehineler İsrail'e girdi

Tayland Dışişleri Bakanlığı, dün akşam 10 Tayland vatandaşının Refah Sınır Kapısı'ndan İsrail'e girdiğini duyurdu.

Tayland Dışişleri Bakanlığı açıklamasında " Tel Aviv'deki Tayland Kraliyet Büyükelçiliği tarafından Tayland Dışişleri Bakanlığı'na, rehin tutulan 10 Tayland vatandaşının serbest bırakıldığı ve Refah Sınır Kapısı'ndan İsrail'e girdiği bilgisi verildi. Hatzerim Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki işlem noktasına naklediliyorlar" denildi.

'KALAN REHİNELERİN SERBEST KALACAĞINA İNANIYORUZ'

Bakanlık, 10 Taylandlının Shamir Tıp Merkezine (Assaf Harofeh) götürüleceğini ve 48 saat tıbbi gözetim altında tutulacağını ayrıca ifade etti. Tayland, 'bu ilk rehinelerin' serbest bırakılmasını sağlamak için yardım eden yani Katar, İsrail, Mısır, İran, Malezya ve ICRC kurumuna teşekkür ederek "Geriye kalan tüm rehinelerle ilgilenileceği ve en kısa sürede güvenli bir şekilde serbest bırakılacağına dair derin umudumuz var" dedi.

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin ve Dışişleri Bakanlığı, esir sayısını dün akşam 12 olarak açıklamış ancak Bakanlık, bugün yapılan "İlk bildirilen 12 rakamı teyit üzerine 10 olarak güncellenmiştir" düzeltmesiyle dün serbest kalan esir sayısının 10 olduğunu belirtti.