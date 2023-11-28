Suudi Arabistan Başbakanı Ukrayna Devlet Başkanı ile Görüştü

Suudi Arabistan Başbakanı Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Ukrayna-Rusya krizine yönelik uluslararası çabalara destek vurgulandı.

Suudi Arabistan Başbakanı Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bugün telefonda görüştü.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada "Görüşme sırasında Ekselansları Veliaht Prens, Suudi Arabistan Krallığı'nın Ukrayna- Rusya krizini siyasi olarak çözmeyi amaçlayan tüm uluslararası çabalara olan istekliliğini ve desteğini vurguladı. Devlet Başkanı Başkan Zelenski, Krallığın bu konuda gösterdiği çabaları tasdikledi. Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkiler gözden geçirildi ve karşılıklı çıkarları ilgilendiren çeşitli konular ele alındı" denildi.