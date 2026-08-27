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Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan, ülkesinin küresel finans sistemine dönüşünün ardından “kredi kartlı ödeme”

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Suriye Devlet Başkanı Ahmed El-Şara, ülkesinin ABD'nin "teröre destek veren devletler" listesinden çıkarılmasının ardından Şam'da Visa kart kullanarak yaptığı kahve ödemesiyle Suriye'nin küresel finans sistemine dönüşüne dikkati çekti.

(ANKARA) - Suriye Devlet Başkanı Ahmed El-Şara, ülkesinin ABD'nin "teröre destek veren devletler" listesinden çıkarılmasının ardından Şam'da Visa kart kullanarak yaptığı kahve ödemesiyle Suriye'nin küresel finans sistemine dönüşüne dikkati çekti.

ABD, 24 Ağustos Pazartesi günü aldığı kararla Suriye'yi 47 yılın ardından "teröre destek veren devletler" listesinden çıkardı. Suriye'nin listeden çıkarılması, ülkenin uluslararası finans sistemine yeniden erişiminin önündeki önemli engellerden birinin kaldırılması olarak değerlendirildi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent da kararın, Suriye'de siyasi ve ekonomik istikrarın desteklenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Safvat Raslan kararın ardından sosyal medya hesabından, Devlet Başkanı Ahmed El-Şara'nın içtikleri kahvelerin ücretini Visa kartıyla ödediği bir videoyu paylaştı. Raslan, Şam'ın merkezinde Visa kartla gerçekleştirilen ilk ödemenin Suriye'nin ABD'nin "teröre destek veren devletler" listesinden çıkarılmasının hemen ertesi gününe denk gelmesinin kendisi için tarif edilmesi güç bir duygu olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA
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