Sudan hükümeti çatışmayı sona erdirmek istiyor

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, hükümetin, 'çatışmayı sona erdiren ve halka yeniden güven sağlayan her türlü çözümden' yana olduğunu bildirdi. Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, hükümetin, "çatışmayı sona erdiren ve halka yeniden güven sağlayan her türlü çözümden" yana olduğunu bildirdi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, Burhan'ın, Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı Komor Adaları Devlet Başkanı Gazali Osmani ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Burhan'ın görüşmede, "Sudan hükümeti, (ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) kastederek) isyancı milislerin yabancı paralı askerlerin yardımıyla sürdürdüğü çatışmayı sona erdiren ve Sudan halkına yeniden güven sağlayan her türlü çözümden yana." dediği aktarıldı.

Açıklamada, Osmani'nin de Sudan'da barışın sağlanması için Afrikalı bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu vurguladığı bilgisi verildi.

Önceki ateşkeslerin başarısız olmasına rağmen Sudan'daki krizi çözmek için ABD ve Suudi Arabistan'ın kolaylaştırdığı "Cidde görüşmelerinin" de ele alındığı görüşmede, ateşkeslerdeki başarısızlığın, HDK'nin ihlallerini takip edecek etkili takip mekanizmalarının bulunmamasından ve vatandaşların evlerinden, hastanelerden, hizmet merkezlerinden, kamu tesislerinden çıkma taahhütlerini yerine getirmemelerinden kaynaklandığına işaret edildi.

Öte yandan, Sudan hükümeti, AfB'den, "ülkedeki Birleşmiş Milletler (BM) Geçiş Entegre Yardım Misyonu (UNITAMS) Başkanı Volker Perthes ile iş yapılmamasını" istedi.

Sudan'ın Etiyopya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Sudan hükümeti, 8 Haziran 2023 tarihinde BM Genel Sekreteri'ne (Antonio Guterres) Sudan Temsilcisi Perthes'in resmi olarak istenmeyen kişi olduğunu bildirdi. Buna göre, Sudan hükümeti, o tarih itibarıyla UNITAMS ile ilgili her konuda Perthes ile ilgilenmeme talebinde bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

BM Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilci Yardımcısı Salami güven mektubu sundu

Sudan'daki BM misyonundan yapılan açıklamada da BM Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilci Yardımcısı Clementine Nkweta Salami'nin Sudan hükümetine güven mektubu sunduğu belirtildi.

Sudan hükümeti, 8 Haziran'da BM Sudan Temsilcisi Volker Perthes'i "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Suudi Arabistan ve ABD, 8 Haziran'da Sudan ordusu ve HDK temsilcilerinin Sudan'ın her yerinde 24 saatlik ateşkes anlaşmasına vardığını duyurmuştu.

Ateşkes, 10 Haziran'da yerel saatle sabah 06.00'dan itibaren yürürlüğe girdi.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegre olmasını istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, Sudan'da çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin yaralandığını açıklamıştı.