Son dakika haberleri... Ürdün'de liman çevresindeki zehirli gaz dağıldı, ölü sayısı 13 oldu

Ürdün Başbakanı Bisher al-Khasawneh, klor yüklü gaz tankının vinçten düşerek çarpma etkisiyle patlaması sonucu meydana gelen olay sonrasında bölgeyi incelemek için bugün Akabe Limanı'na gitti. Başbakan limanda güvenliğin kontrol altına alındığını ve havadaki zehirli gazın dağıldığını belirtti. Diğer yandan Ürdün devlet haber ajansı Al-Mamlaka, ölü sayısının 13'e çıktığını duyurdu.

Ürdün Başbakanı al-Khasawneh bu sabah Akabe Limanı'ndaki kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere limana gitti. Başbakan yaptığı açıklamada 25 tonluk klor tankının düşmesiyle çevreye yayılan zehirli gazın dağıldığını, kaza yerinde gerekli temizleme işlemlerinin yapıldığını ve limanda hayatın normale döndüğünü açıkladı. Ürdün devlet haber ajansı Al-Mamlaka ise zehirli gazdan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini belirterek yaralananlardan iki kritik vakanın başkent Amman'a nakledildiğini belirtti. Zehirli gazdan etkilenen 130 kişinin tedavisine çevre hastanelerde devam edildiği ifade edildi.

Demirören Haber Ajansı / Dünya