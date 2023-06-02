Shangri-La Diyaloğu'nda Asya-Pasifik'teki Jeostratejik Rekabet Konuşulacak

Asya-Pasifik bölgesinde Çin ile ABD ve müttefikleri arasındaki jeostratejik rekabetin arttığı bir dönemde, Shangri-La Diyaloğu'nda üst düzey görüşmeler yapılacak. Forum, Asya-Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'dan hükümet yetkilileri, savunma bakanları, askeri yetkililer ve güvenlik uzmanlarını bir araya getiriyor. Konuşmalar arasında siber uzay ve teknoloji alanlarındaki rekabetin güvenliğe yansımaları, Asya-Pasifik'te askeri güç yapılanmasının yarattığı sorunlar ve bölgesel güvenliğin nükleer boyutları ele alınacak.

Asya-Pasifik'te Çin ile ABD ve müttefikleri arasında jeostratejik rekabetin ve gerilimlerin arttığı bir dönemde gözler, bölgenin en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'na çevrildi.

Merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) tarafından düzenlenen forum 2-4 Haziran'da Singapur'da yapılıyor.

Bu yıl bu yıl 20'nci kez düzenlenen foruma, Asya-Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'dan 40'ı aşkın ülkeden hükümet yetkilileri, savunma bakanları, askeri yetkililer ve güvenlik uzmanları katılıyor.

Asya-Pasifik bölgesinde jeopolitik rekabetin ve savunma dinamiklerinin yeniden şekillendiği bir döneme denk gelen forum, küresel ve bölgesel güvenlik alanındaki kilit ülkelerin karar vericileri arasında üst düzey görüşmelere ev sahipliği yapacak.

Bu yılki forumun açılış konuşmasını Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yapacak.

Bugün, forumun ilk günüde, konuk bakanlar ve heyetleri arasında ikili görüşmeler yapılacak. Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu ile Çin Savunma Bakanı Li Şangfu'nun yüz yüze görüşmesi bekleniyor.

Bugün ayrıca ABD, Japonya, Güney Kore, Singapur, Filipinler, Avustralya, Yeni Zelanda, Pakistan, Litvanya ve NATO'dan güvenlik, istihbarat ve askeri yetkililerinin katıldığı üç özel oturumda, siber uzay ve teknoloji alanlarındaki rekabetinin güvenliğe yansımaları, Asya-Pasifik'te askeri güç yapılanmasının yarattığı sorunlar ve bölgesel güvenliğin nükleer boyutları ele alınacak.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin 3 Haziran'da, Çin Savunma Bakanı Li Şanfu 4 Haziran'da foruma hitaben birer konuşma yapacak.

Austin'in, "Hint-Pasifik Bölgesinde ABD'nin Liderliği" başlıklı konuşmasında, geçen yıl aynı forumda yaptığı konuşmada ana hatlarını çizdiği, ABD'nin Hint-pasifik stratejisinde yakın dönemde atılan adımları anlatması bekleniyor.

Li'nin ise ilk kez katıldığı forumda yapacağı, "Çin'in Yeni Güvenlik Girişimleri" başlıklı konuşmasında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen yıl ortaya attığı "Küresel Güvenlik Girişimi"nin bölgesel ve küresel açılımlarını ele alacağı tahmin ediliyor.

İki bakanın konuşmaları, ABD ve Çin'in bölgede rekabet güvenlik perspektiflerini ortaya koyacak.

Kanada'daki Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu, Almanya'daki Münih Güvenlik Konferansı, Hindistan'daki Raisina Diyaloğu ile küresel ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı en önemli toplantılardan biri olarak görülen Shangri-La Diyaloğu, 2002 yılından beri gerçekleştiriliyor.