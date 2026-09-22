Sanayi Bakanı Kacır, COP31’de 44 ülke için yeşil sanayileşme adımı atacaklarını söyledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Dünyada 44 ülke halen en az gelişmiş ülke kategorisinde, COP31 Zirvesi kapsamında ortaya koyacağımız önemli inisiyatiflerden birinin de en az gelişmiş ülkelerin kalkınma yolculuklarında sanayileşme, teknoloji geliştirme ve kullanımı adımlarının hızlanması ve bu süreçte yeşil sanayileşme perspektifinin öncelikli olarak ele alınması olacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta, En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşmenin Kolaylaştırılması (LDC-GIF) Mekanizması Üst Düzey Diyaloğu toplantısına ev sahipliği yaptı. BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin BM FAO Genel Direktörü Adayı Mehmet Mehdi Eker, Sıfır Atık Başkanı Samed Ağırbaş'ın yanı sıra farklı ülkelerden katılımcılar, uluslararası kuruluşların yöneticileri ve uluslararası finans kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, dünyada 44 ülkenin en az gelişmiş ülke kategorisinde yer aldığını belirterek, Türkiye'nin COP31 kapsamında, 'en az gelişmiş ülkelerin' sanayileşme, teknoloji geliştirme ve yeşil dönüşüm süreçlerini hızlandıracak mekanizmalarını ele alacağını bildirdi.

YEŞİL SANAYİLEŞME MEKANİZMASI TOPLANTISI

Bakan Kacır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak COP31 Zirvesi kapsamında hayata geçirmeyi hedefledikleri en az gelişmiş ülkeler için yeşil sanayileşme mekanizmasının toplantısını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeyiz. Burada farklı ülkelerden katılımcılar, uluslararası kurum yöneticileri ve uluslararası finans kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldik. En az gelişmiş ülke tanımlaması bundan 55 yıl önce yapılmıştı ve en az gelişmiş ülke tanımlaması yapıldığında dünyada 25 ülke bu kategoride yer almıştı. Aradan geçen 55 yıl boyunca bu ülkelerden sadece 8'i gelişme hızını yükselterek en az gelişmiş ülke kategorisinin üzerine çıkmayı başarabildi. Fakat bugün dünyada 44 ülke halen en az gelişmiş ülke kategorisinde. Bu 44 ülkenin toplam nüfusu 1,2 milyar. Yani dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 14'ünü 44 en az gelişmiş ülke temsil etmekte. Fakat dünya ekonomisinde bu 44 ülkenin aldığı pay sadece yüzde 1 seviyesinde" ifadelerini kullandı.

'YEŞİL SANAYİLEŞME PERSPEKTİFİ ÖNCELİKLİ OLACAK'

Dünya nüfusunda yüzde 14'lük bir paya sahipken dünya ekonomisinde sadece yüzde 1'lik bir payı olan 44 en az gelişmiş ülke olduğunu hatırlatan Kacır, "İşte Türkiye olarak önümüzdeki aylarda Antalya'da ev sahipliği yapacağımız COP31 Zirvesi kapsamında ortaya koyacağımız önemli inisiyatiflerden birinin de en az gelişmiş ülkelerin kalkınma yolculuklarında sanayileşme, teknoloji geliştirme ve kullanımı adımlarının hızlanması ve bu süreçte yeşil sanayileşme perspektifinin öncelikli olarak ele alınması olacak" diye konuştu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEKNOLOJİ BANKASI İLE İŞ BİRLİĞİ

Bakan Kacır, BM Teknoloji Bankası ile iş birliğine değinerek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'nin ev sahipliği yapmakta olduğu Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası ile iş birliği halinde bu sürece öncülük etmeye ve saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın her fırsatta vurguladığı gibi daha adil bir dünya mümkün iddiasına ve idealine sahip çıkmaya yönelik adımlar atmaya gayret edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı