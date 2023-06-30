Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Wagner İsyanı Hakkında Açıklama Yaptı
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Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Wagner özel askeri şirketi başkanının silahlı kalkışma teşebbüsünde bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, kalkışmanın önlenmesi ve anayasal düzenin korunması için alınacak tedbirlerin sert olacağı vurgulandı.
'KAÇINILMAZ CEZALARINI ALACAKLAR'Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi;"Ülkemizin ve halkımızın sırtına saplanan bir darbe olup öz itibariyle ihanettir.""Vatanın böyle tehdide karşı savunması konusunda alınacak tedbirlerin sert olacağı, silahlı kalkışma hazırlayıp ihanet, şantaj ve terör yoluna tüm çıkanların kanun ve halk önünde hesap verecekleri ve kaçınılmaz cezalarını alacakları vurgulandı.""Toplumumuzun, her seviyedeki yürütme ve yasama güçlerimizin üstün uyumu ve birliği, çeşitli kanallardan alınan tedbirler sayesinde kalkışmanın aynı gün, 24 Haziran tarihinde önlenmesi büyük bir kardeş kanı akmasını, tam kaos ve sivil savaş tehdidini ortadan kaldırdı.""İSTEYENLERİN BELARUS'A GEÇEBİLECEKLERİ SÖYLENDİ""Rusya Devlet Başkanı V. Putin, durumun barış çözümüne yaptığı gayretleri ve katkısı için Belarus Devlet Başkanı A. Lukaşenko'ya özel şükranlarını sundu. Wagner Grubu askerlerinin büyük çoğunluğu Rusya'nın vatanseverleri olup, halkına ve devletine sadık olan ve bunu savaş alanında gösterdikleri cesaret ile ispatlayan kişilerdir. Darbeciler bunları kendi silah arkadaşlarına karşı gizlice kullanmak istediler.Wagner Grubu askerlerine Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ya da başka kolluk kuvvetleri ile kontrat imzalayarak Rusya'ya hizmet verme veya aile ve yakınlarına dönme imkanı tanındı. İsteyenlerin Belarus'a geçebilecekleri söylendi."'YURTDIŞI ORTAKLARIMIZA MÜTEŞEKKİRİZ'"Rusya makamlarının kalkışmanın önlenmesi ve anayasal düzenin korunmasına yönelik tedbirlerini destekleyen ve dayanışmasını gösteren yurtdışı ortaklarımıza müteşekkiriz. Onların çoğu Rusya'nın, devletin birliğinin ve özel askeri harekatın başarısının baltalanmasına yönelik teşebbüslere imkan vermeyeceği konusunda emin olduklarını belirttiler.Bu bağlamda 24 Haziran 2023 tarihinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı V. Putin ile Rusya yönetiminin adımlarına tam destek ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan arasında yapılan telefon konuşmasına da özel önem vermekteyiz."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya