Akkuyu'nun ardından Türkiye'de ikinci santral Sinop'ta inşa edilecek

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye'ye Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ardından bir nükleer santral daha yapacaklarını ifade etti.

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması'na hitap eden Lihaçev, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi." ifadelerini kullanırken, yeni nükleer santral konusunda Türk tarafıyla çok aktif müzakereler gerçekleştiğinin altını çizdi. Lihaçev, yeni nükleer santralin büyük olasılıkla Sinop'ta inşa edileceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SİNOP DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylardaki Yunanistan ziyareti dönüşü uçakta yaptığı açıklamada "Mesela bizim Sinop'ta inşa edilecek nükleer santralimizin enerjisinden Yunanistan'a da imkan tanıyabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin yapımı devam eden ilk nükleer enerji santralidir. İdari olarak Mersin ilinin Gülnar ilçesine bağlı, en yakın yerleşim merkezi Büyükeceli beldesi olan sahada inşa edilmektedir. 27 Nisan 2023'te yakıt çubukları getirilmiş ve yapı nükleer tesis olarak anılmaya başlanmıştır.