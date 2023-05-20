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Rus paralı asker grubu Wagner Bakhmut'u ele geçirdi

Rus paralı asker grubu Wagner Bakhmut'u ele geçirdi

Dünya Haberleri

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Ukrayna ordusunun kontrolündeki Bakhmut kentinin tamamen ele geçirildiğini söyledi. Prigojin, kentin kontrolünü ilerleyen günlerde Rus ordusuna devredeceklerini belirtti.

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Ukrayna ordusunun kontrolündeki Bakhmut kentinin tamamen ele geçirildiğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta çatışmalar Bakhmut kentinde yoğunlaşıyor. Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Wagner grubu askerlerinin Bakhmut'u tamamen ele geçirdiğini duyurdu.

"Kentin kontrolü Rus ordusuna devredilecek"

Yayınladığı videoda Wagner grubu askerlerinin şuan kentin merkezinde olduğunu ve kentin kontrolünü ilerleyen günlerde Rus ordusuna devredeceklerini belirten Prigojin, "25 Mayıs'tan itibaren Wagner askerleri dinlenme ve eğitimler için savunma hatları oluşturarak geri çekilecek. Kentin savunması daha sonra Rus ordusuna devredilecek" ifadelerini kullandı.

Prigojin, açıklamasının sonunda hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hem de Ukrayna'da savaşan diğer Wagner grubu askerlerine teşekkür etti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

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