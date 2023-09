Rus Kozmonot Türkiye'yi Uzaydan Çektiği Fotoğraflarla Övdü

Rus kozmonot Oleg Artemyev, Türkiye'nin uzaydan bakıldığında dünya üzerindeki en güzel yerlerden biri olduğunu söyledi. Artemyev, Türkiye'nin güzelliğini her geçişinde fotoğraf çektiğini belirtti. Ayrıca, Türk bayrağını uzaya götüren Artemyev, bayrağı Sanayi ve Teknoloji Bakanı'na hediye etti.

UZAYDAN çektiği Türkiye fotoğraflarıyla bilinen Rus kozmonot Oleg Artemyev (53), Türkiye'nin uzaydan bakıldığında dünya üzerindeki en güzel yerlerden biri olduğunu söyledi. Artemyev, "Bizim istasyonumuz hem gece hem gündüz Türkiye'nin üzerinden geçiyor. Bu güzelliği gördüğüm zaman da her zaman elim fotoğraf makinesine gidip, fotoğraf çekesim geliyor" dedi.

Rusya'nın 118'inci kozmonotu, dünyada ise uzaya çıkan 537'nci insanı olan Oleg Artemyev, Uzay Kaşifleri Derneği'nce (Association of Space Explorers-ASE), 34'üncüsü düzenlenen Planetary Congress'e katılmak üzere Bursa'ya geldi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO), Türkiye'nin uzay ve havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) ile Bursa Business School'un ev sahipliğinde, Uludağ'da buluşan, 19 ülkeden 70 astronot ve kozmonottan Oleg Artemyev, DHA mikrofonuna konuştu. Uzaydan çektiği, İstanbul, Antalya ve Van Gölü'nün de aralarında olduğu Türkiye fotoğraflarıyla bilinen Rus kozmonot, Türkiye'nin uzaydan bakıldığında dünya üzerindeki en güzel yerlerden bir tanesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin üzerinden her geçişinde, elinin fotoğraf makinesine gittiğini belirten Artemyev, "Türkiye uzaydan çok güzel görünüyor. Ve dünyada en güzel yerlerden bir tanesidir, uzaydan bakıldığı zaman özellikle. ve bizim istasyonumuz hem gece hem gündüz Türkiye'nin üzerinden geçiyor. Bu güzelliği gördüğüm zaman da her zaman elim fotoğraf makinesine gidip, fotoğraf çekesim geliyordu" diye konuştu.

'ANTALYA'DAKİ ARKADAŞLARIM UZAYDAN LARINI ÇEKMEMİ İSTİYOR'

Rus vatandaşlarının Türkiye'yi çok sık ziyaret ettiğine dikkat çeken Artemyev, kendisine gelen ilginç isteklerden de bahsederek, "Rus vatandaşları Antalya Kemer'e geliyorlar, Ankara, İstanbul'a da geliyorlar. Bunun dışında arkadaşlarım bana, 'Ben Antalya'dayım, Kemer'deyim. Benim fotoğraflarımı uzaydan çeker misin?' diyorlardı. ve ben onların ricalarını yerine getiriyordum" dedi.

İstanbul Boğazı'nın yerinin ise kendisi için çok özel olduğunu belirten Artemyev, "Aslında Türkiye'yi bulmak çok zor değil. Çünkü Türkiye'nin alametifarikası, Boğaziçi ve Boğaziçi'ni bulabildiğim için, kolayca Türkiye'yi bulabiliyordum" ifadelerini kullandı.

UZAYA GÖTÜRDÜĞÜ TÜRK BAYRAĞINI BAKAN KACIR'A HEDİYE ETTİ

Türk bayrağını uzaya götüren ilk isim olan ve bu bayrağı da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a hediye eden Rus kozmonot, şunları söyledi:

"3 kez uzaya çıktım ve 3 seferde de farklı ülkelerin bayraklarını götürdüm. Türkiye o ülkelerden bir tanesi. 6 tane Türkiye bayrağım vardı ve üzerine özel bir damga vuruluyor, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ne zaman gittiğinize, ne zaman geldiğinize dair. Bu damgaları Türk bayrağına bastırdım. Daha sonra, Türkiye'ye geleceğim zaman onları hediye etmek istiyordum. Bir an önce Türk astronot olsun da ona hediye edeyim istiyordum. O da bugüne denk geldi."

'YERDEYKEN DAHA TEHLİKELİ EĞİTİMLERDEN GEÇİYORUZ'

3 kez gittiği uzayda 560 gün kalan ve en çok eşi ile çocuklarını özlediğini söyleyen Oleg Artemyev, 2022 yılındaki uzay yürüyüşü sırasında giysisinde anormal seviyede voltaj değerleri rapor edilmesi ve kendisine 'Geri dön' çağrısı yapılmasıyla ilgili de konuştu. Artemyev, "Benim için çok heyecan verici olmadı, çünkü çok iyi eğitim görüyoruz. Kıyafetle ilgili olsun, diğer konularla ilgili olsun. Yerdeyken pratik ve teorik olarak çok daha zor, çok daha tehlikeli eğitimlerden geçiyoruz. ve bu nedenle benim için zor değildi. Oldukça kolay ve beklenen bir durumdu" dedi.

'UZAY YOLCULUĞUNUZUN CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILINA DENK GELMESİ GÜZEL'

İlk Türk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever'in, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında uzaya çıkacak olmasının ise anlamlı olduğunu dile getiren Artemyev, ilk Türk kadın astronotun da uzaya çıkmasını heyecanla beklediğini söyledi. Artemyev, "Uzaya çıkmak için geç kalmadınız, çünkü dünyada 200 tane ülke var. ve uzaya çıkan çok az ülke var. ve şu anda da çok iyi bir tarih. Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü kutlanıyor ve bu nedenle de tam bu yıla denk gelmesi güzel. Fakat Türkiye'den yakın zamanda ilk Türk kadının da uzaya çıkmasını bekliyoruz. Türk astronotlarının uzaya çıkışının başarılı geçmesini diliyorum. İlk Türk kadının da bir an önce uzaya gönderilmesini, gidip gelmesini temenni ediyorum. Türkiye'nin de kendi uzay mekiklerini gönderebileceği bir sahasının olmasını, yakın zamanda böyle bir alan açmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.