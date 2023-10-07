Rize-Güneysu karayolunda yaşanan çökmeyle ilgili inceleme başlatıldı

Rize'de son 2 yıl içinde yaşanan sellerde 3. kez çöken ve tekrardan düzeltilerek trafiğe açılan Rize-Güneysu karayolu için inceleme başlatıldı. DSİ ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak incelemelerde, çökmeye neden olan faktörler belirlenecek ve gereken tedbirler alınacak.

- Son 2 yıl içinde yaşanan sellerde 3. kez çöken yolla ilgili inceleme başlatıldı

RİZE - Rize'de son 2 yıl içinde yaşanan sellerde 3. kez çöken ve tekrardan düzeltilerek trafiğe açılan Rize-Güneysu karayolu için inceleme başlatıldı.

Rize'de 3 Ekim 2023 tarihinde etkili olan yağmurdan ötürü Rize'den Güneysu istikametine giden karayolunda çökme meydana gelerek yaklaşık 5 metre genişliğinde, 2 metre derinliğinde bir çukur oluşmuştu. Yolun çökmesinin ardından Karayolları ekipleri yolun tekrardan kullanabilir hale gelmesi gelebilmesi için çalışma başlattı. Çalışmaların ardından yol tekrardan trafiğe açıldı. Şimdi ise Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 10 kilometrelik Rize-Güneysu yolu için inceleme başlatıldı. İncelemeler için Rize'ye gelen DSİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Selek, derelerden düzensiz kum ve çakıl alımının da yollardaki çökmeye neden olup olmadığı da ortaya çıkacağını belirtti.

"Sanayi kavşağından Güneysu'ya kadar ve daha sonrada Salarha'ya giden yolun teknik incelemesini yapacaklar"

Güneysu yolu istikametinde çöken yollarla ilgili inceleme başlatıldığını ifade eden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Geçtiğimiz yağışlarla beraber şehrimizin farklı yerlerinde hasarlar meydana geldi. Taşlıdere Vadisinde bulunan yolumuzda da ufak bir çökme yaşadık. Onun neticesinde de arkadaşlarımız gerekli müdahaleleri hızlıca yaptı. Teknik incelemenin ardından oluşan hasarı da bertaraf ettiler. Yolu da hemen trafiğe açtık. Bununla yetinmedik. Hem sayın bakanlarımızın talimatlarıyla hem de Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel Müdürümüzle görüştük. Onlarda bizzat Genel Müdür Yardımcılarımızın başkanlığında birere teknik heyet gönderdiler. Sanayi kavşağından Güneysu'ya kadar ve daha sonrada Salarha'ya giden yolun teknik incelemesini yapacaklar. Hem de ilimizin birkaç yerinde yollarda ve yine DSİ yönetiminde derelerde meydana gelen hasarları ve gereken yerleri inceleyecekler. İmalatlar hakkında detaylı inceleme yapıyorlar. Onun neticesinde eksik olan yerler varsa onları tamamlayacaklar. Bir daha benzeri bir sıkıntı yaşamamak için hem bölge ekiplerimiz hem de bizzat genel müdürlüğümüz gereken tedbirleri alacak. Burada çıkacak raporla hem DSİ'nin tahkimatları hem de Karayollarının yol imalatıyla ilgili çıkacak yol haritasına göre de gerekeni yapacağız" diye konuştu.

Öncelikle probleme bir teşhis koyup sonra tedaviye geçeceğiz"

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Selek, yapılacak incelemelerin ardından problemin neye neden olduğunu çözeceklerini ve ayrıyeten derelerden düzensiz kum ve çakıl alımından kaynaklı çökme olursa gereken tedbirler alınacağını belirterek "Burada bazı sıkıntılar yaşandı. Taşkın dönemlerinde yaşandı. Bunları biz çözeceğiz. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü olarak bütün teknik ekibimiz ve bölge müdürlüğümüz olarak hepsi burada. Öncelikle probleme bir teşhis koyup sonra tedaviye geçeceğiz. Ön görüşmelerimizi yaptık. Sahada da detaylı incelemeleri yaptıktan sonra bir rapor olarak Genel Müdürlüğümüze sunacağız. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla uygulamaya geçeceğiz. Kısa sürede buradaki problemi ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Derelerden kum alımını da değerlendirdik. Kısmen onunda payı olabilir. Düzensiz dere yataklarından kum ve çakıl alıyoruz. Düzensiz alınırsa problem olur. Onu da denetleyeceğiz. Düzensiz kum ve çakıl alımı varsa gerekli tedbirleri sayın valimize sunarak aldıracağız" ifadelerini kullandı.