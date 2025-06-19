Putin: İstanbul müzakereleri için Erdoğan'a minnettarım

Putin: İstanbul müzakereleri için Erdoğan'a minnettarım
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RUSYA Devlet Başkanı Vladiimir Putin, İstanbul müzakereleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu söyledi.

RUSYA Devlet Başkanı Vladiimir Putin, İstanbul müzakereleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Putin, İran'da halkın rejimin etrafında kenetlendiğini belirterek, "Düşmanlıkları sona erdirmenin yollarını aramalıyız" dedi.

İran'ın barışçıl nükleer enerjiye sahip olma hakkı olduğunu kaydeden Putin, ABD ve İsrail ile temas halinde olduklarını vurguladı. Putin, "Kimseye hiçbir şey empoze etmiyoruz, sadece durumdan olası bir çıkış yolunu nasıl gördüğümüzden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna Savaşı ve Batı ile yaşanan gerilime de değinerek, İstanbul müzakereleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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