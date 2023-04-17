Polonya ve Macaristan'ın ardından Slovakya da Ukrayna tahıl ithalatını durdurdu

Slovakya Tarım Bakanlığı, yapılan analizler sonucu Ukrayna tahılında 'pestisit' varlığı tespit edildiği gerekçesiyle, Ukrayna'dan tahıl ve diğer gıda maddelerinin ithalatını durdurduğunu duyurdu.

Slovakya Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Halihazırda depolanmış Ukrayna tahılı ve ununun işlenmesi ve piyasaya sürülmesi katı bir şekilde yasaklanmıştır. Kontrol edilen numunede Avrupa Birliği'nde izin verilmeyen ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olan bir pestisit varlığı teyit edilmiştir. Slovak Cumhuriyeti Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, diğer alt kuruluşlarıyla birlikte Ukrayna'dan gelen ve Slovakya'da depolanmış tüm tahıl ve un numunelerinin toplanmasını sağlayacaktır" denildi.

Polonya Tarım Bakanlığı ise "Ukrayna'yı destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. Fakat devletin görevi, vatandaşlarının menfaatini korumaktır" ifadelerini kullanmıştı.