Pegasus Hava Yolları'ndan Almanya'dan Türkiye'ye Yeni Uçuş Seferleri

Pegasus'tan Gurbetçilere müjde: Almanya'dan Anadolu'ya yeni direkt uçuşlar başlıyor

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG)- Pegasus Hava Yolları, Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlediği basın toplantısında 2025 yaz sezonuna yönelik yeni uçuş planlarını kamuoyuyla paylaştı. Pegasus Hava Yolları Satış ve Network Planlama Direktörü Emre Pekesen ile Nürnberg Albrecht Dürer Havalimanı Genel Müdürü Dr. Michael Hupe'nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Almanya'dan Türkiye'ye yönelik seferlerin genişletileceği müjdesi verildi.

Anadolu'ya direkt gece ve gündüz seferleri

Emre Pekesen, yaz sezonunda Almanya'dan Türkiye'ye seyahat edecek gurbetçiler için uygun fiyatlı gece ve gündüz direkt seferlerinin başlayacağını ve bu özel uçuşlara yönelik kampanyaların şimdiden satışa sunulduğunu duyurdu.

Haziran ayından itibaren Almanya'nın çeşitli şehirlerinden Türkiye'ye olan uçuşların frekansının artırılacağını ifade eden Pekesen, İstanbul'un yanı sıra Antalya, İzmir, Ankara ve Adana gibi Anadolu şehirlerine de direkt gündüz ve gece seferlerinin başlayacağını belirtti. Talebe göre yüksek sezonda ek seferlerin de planlanabileceğini vurgulayan Pekesen, bu uygulamanın hem iş hem de turizm amaçlı seyahat eden yolcular için ciddi bir zaman ve maliyet avantajı sağlayacağını söyledi.

Pegasus'un filosunda 120 uçak bulunduğunu ve 54 ülke, 151 noktaya uçuş gerçekleştirdiğini belirten Pekesen, 2024 yaz sezonunda yalnızca Almanya'dan 3 milyon yolcu taşıdıklarını, toplamda ise 37,5 milyon yolcuya hizmet verdiklerini açıkladı. Ayrıca Pegasus'un çevre dostu uçuş politikaları ve karbon ayak izini azaltma hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Kadınlara pozitif ayrımcılık ve burs desteği

Pekesen, Pegasus'un kadın çalışanlara verdiği önemi de vurgulayarak, Türkiye'nin ilk kadın havayolu genel müdürü olan Güliz Öztürk liderliğinde kadın pilot sayısının 125'e ulaştığını ve bu sayının artacağını ifade etti. Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması için pozitif ayrımcılık uyguladıklarını söyledi. Ayrıca Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle 2024 Şubat ayında 1000 üniversiteli kız öğrenciye burs desteği sağlandığını belirterek, genç kadınların kariyer yolculuklarına destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Nürnberg'in kardeş kenti Antalya zirvede

Nürnberg Albrecht Dürer Havalimanı Genel Müdürü Dr. Michael Hupe ise Pegasus'un yeni uçuş planlamasının Nürnberg halkı için büyük kolaylık sağlayacağını belirtti. Türkiye'nin 2024 yılında Nürnberg Havalimanı'nın en popüler destinasyonu olduğunu açıklayan Hupe, Nürnberg'in kardeş şehri Antalya'nın en çok tercih edilen şehir olarak öne çıktığını söyledi. Uygun fiyatlı direkt uçuşların, izin sezonu yaklaşırken hem bölge halkı hem de ekonomi açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Dr. Hupe ayrıca havalimanında yürütülen sürdürülebilir enerji ve dijitalleşme projeleri ile 2025 yılı destinasyon planlamalarına ilişkin bilgiler de paylaştı.