Pakistan'da tren kazasında 30 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Sind eyaletindeki Navabşah kenti yakınlarında dün raydan çıkan yolcu treninde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a, yaralıların sayısı ise 64'e yükseldi. Ravalpindi'den Karaçi'ye sefer yapan 19 vagonlu yolcu treni Navabşah kenti yakınlarında raydan çıktı. Pakistan Demiryolları Bakanlığı, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a, yaralı sayısının ise 64'e yükseldiğini duyurdu. Kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.