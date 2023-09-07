Özbekistan'da Gıda Güvenliği Uluslararası Konferansı Başladı

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde, 32 ülkeden çok sayıda temsilcinin katılımıyla Gıda Güvenliği Uluslararası Konferansı düzenleniyor. Konferansa 600'den fazla üst düzey yönetici, uzman ve bilim insanı katılıyor. Konferansın açılışında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yer aldı.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde, 32 ülkeden çok sayıda temsilcinin katılımıyla Gıda Güvenliği Uluslararası Konferansı yapılıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Özbekistan hükümeti işbirliğinde düzenlenen konferansa 32 ülke ve çok sayıda uluslararası kuruluştan 600'dan fazla üst düzey yönetici, uzman ve bilim insanı katılıyor. Konferansın açılışında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yer aldı.

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, konferansın açılışında, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katılımcılara gönderdiği mesajı okudu.

Mirziyoyev mesajında, kadim ve güzel şehir Semerkant'ta tertip edilen konferansa 32 ülke ve pek çok uluslararası kuruluştan çok sayıda davetlinin katılmasının, konferansın küresel öneme sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

Mesajında, Gıda Güvenliği Uluslararası Konferansı için Semerkant'ın seçilmesinin tesadüf olmadığına dikkati çeken Mirziyoyev, yaklaşık 3 bin yıllık tarihi ve zengin kültürüyle bilinen bu tarihi şehrin yüzyıllar boyunca Büyük İpek Yolu'nun önemli bir kavşağı olduğunu kaydetti.

Mirziyoyev, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tedariki, açlık ve yoksullukla mücadele konularının bugün de önemini koruduğunu dile getirerek, son yıllarda yenilikçi teknolojilerin yaygınlaşması sayesinde tarım ürünleri üretim hacminin önemli ölçüde geliştiğini ve giderek artan dünya nüfusuna gıda sağlanmasında önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

Son dönemde yaşanan Kovid-19 salgını ile küresel siyasi ve ekonomik krizlerin tarım ürünlerinin tedarik sisteminde zincir aksamalara ve fiyat artışlarına neden olduğuna işaret eden Mirziyoyev, bundan özellikle gelişmekte olan ülkelerin olumsuz etkilendiğini, küresel iklim değişikliği, tarım ve gıda sistemlerine yapılan yatırımların azalmasının durumu daha da kötüleştirdiğini ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmayı riske attığını belirtti.

Mirziyoyev, konferans katılımcılarının, gıda güvenliği ve tedarik zincirlerinin geliştirilmesi gibi önemli konularda görüş alışverişinde bulunacağına, küresel ölçekte gıda güvenliğinin güçlendirilmesine hizmet edecek yeni girişimler ve pratik öneriler geliştireceğine inandığını ifade etti.

Yarın sona erecek konferans kapsamında Gıda ve Tarım Fuarı da açıldı.

Konferansın ardından katılımcılar, Uluslararası Gıda Güvenliği Konferansı sonuçlarına ilişkin Semerkant Bildirisi'ni yayımlayacak.