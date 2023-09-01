Özbekistan'da bağımsızlığın 32. yılı kutlanıyor

Özbekistan'da bağımsızlığın 32. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Başkent Taşkent başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında kutlama etkinlikleri düzenlendi. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de katıldığı resmi kutlama töreninde bağımsızlığın önemi vurgulandı.

Özbekistan'da bağımsızlığın 32. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Başkent Taşkent başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında bağımsızlığın 32. yılı dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Taşkent'teki Yeni Özbekistan Parkı'nda resmi kutlama töreninin düzenlendiği etkinliğe, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, hükümet üyeleri, yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Mirziyoyev, burada yaptığı konuşmada, bağımsızlığın ilanının ardından pek çok zorluk ve sıkıntının üstesinden hep birlikte geldiklerini belirtti.

Mirziyoyev, "Otuz iki yıl önce doğan bir bebek, bugün kendi bağımsız düşüncelerine, dünya görüşüne, hayallerine ve hedeflerine sahip bir insan olarak büyümüştür. Aynı şekilde geçmişte çeşitli sınavlardan geçerek tecrübe kazanan Özbekistan da hedefi, yolu ve tutumu belli olan büyük bir ülke olarak şekillenmiştir. Bu, tüm milletimizin tarihi bir başarısıdır. Her birinizin buna değerli bir katkısı var." dedi.

Mirziyoyev, Özbekistan'ın egemenliğinin ve devlet bağımsızlığının kolay kazanılmadığını, bu yolda Özbek halkının mücadelesinin son 150 yıl boyunca durmadığını anlattı. Mirziyoyev, vatanın özgürlüğü için mücadele eden çok sayıda insanın baskı altına alındığını, bağımsızlık için mücadele eden pek çok sayıda kişinin siyasi baskı ve şiddetin kurbanı olduğunu vurguladı.

Ülkenin özgürlüğü için mücadele ederken haksız yere suçlananları aklamaya yönelik çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Mirziyoyev, Sovyet rejimi karşıtı olmasından dolayı siyasi baskı gören, hapsedilen, sürgün veya idam edilen 856 kişinin son üç yılda aklandığını dile getirdi.

Mirziyoyev'in imzaladığı kararnameyle, ülkenin kalkınmasına önemli katkıda bulunanlar Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla devlet ödülü ve nişanıyla ödüllendirildi.

Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla ülkede 3 günlük resmi tatil ilan edildi.